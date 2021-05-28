Türkiye - AB Vize Serbestisi Diyaloğu ile İlgili Eşgüdüm Toplantısı Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı Başkanlığında...
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Türkiye - AB Vize Serbestisi Diyaloğu ile İlgili Eşgüdüm Toplantısı Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı Başkanlığında...

Türkiye - AB Vize Serbestisi Diyaloğu ile İlgili Eşgüdüm Toplantısı Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı Başkanlığında...
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Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı başkanlığında, Adalet Bakan Yardımcısı Yakup Moğul, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Şakir Ercan ve İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı Kutluhan Taşkın ve Kişisel...

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı başkanlığında, Adalet Bakan Yardımcısı Yakup Moğul, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Şakir Ercan ve İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı Kutluhan Taşkın ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Faruk Bilir'in katılımlarıyla 26 Mayıs 2021 tarihinde bir eşgüdüm toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, İnsan Hakları Eylem Planı kapsamında yer alan Türkiye-AB Vize Serbestisi Diyaloğu ve kalan kriterlerle ilgili faaliyetler kapsamında önümüzdeki süreçteki adımlar ele alındı.

Kaynak: Habermetre

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Türkiye - AB Vize Serbestisi Diyaloğu ile İlgili Eşgüdüm Toplantısı Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı Başkanlığında... - Haberler
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