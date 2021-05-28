Türkiye - AB Vize Serbestisi Diyaloğu ile İlgili Eşgüdüm Toplantısı Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı Başkanlığında...

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı başkanlığında, Adalet Bakan Yardımcısı Yakup Moğul, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Şakir Ercan ve İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı Kutluhan Taşkın ve Kişisel...