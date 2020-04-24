HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› Türkiye, AB ülkelerine en fazla giysi satan 3'üncü ülke oldu - Ekonomi
Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Almanya, Türkiye, Ekonomi, Haber

Türkiye, AB ülkelerine en fazla giysi satan 3'üncü ülke oldu

Türkiye, 2019 yılında Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin en fazla giysi ithal ettiği ülkeler arasında 3'üncü sırada yer aldı.

24.04.2020 13:32 | Son Güncelleme: 24.04.2020 13:32
Türkiye, AB ülkelerine en fazla giysi satan 3'üncü ülke oldu

Türkiye, 2019 yılında Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin en fazla giysi ithal ettiği ülkeler arasında 3'üncü sırada yer aldı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB üyesi ülkelerin 2019 yılı giysi ithalat verilerini yayımladı.

Buna göre, AB ülkeleri geçen yıl 3'üncü ülkelerden toplam 80 milyar avroluk giysi ithal etti.

AB ülkeleri arasında giysi ithalatında Almanya 19 milyar avro ile ilk sırada yer aldı. Giysi ithalatında Almanya'yı, 13 milyar avro ile İspanya, 11 milyar avro ile Fransa, 10 milyar avro ile Hollanda ve 8 milyar avro ile İtalya izledi.

Bu dönemde AB ülkelerine en fazla giysi ihraç eden ülke Çin oldu. Çin, 2019'da AB'ye toplam 23 milyar avroluk giysi ihracatı gerçekleştirdi. Onu en yakın 15 milyar avro ile Bangladeş izledi. Türkiye ise toplam 9 milyar avroluk giysi ihracatı ile 3'üncü sırada yer aldı. Türkiye'yi 5 milyar avro ile AB'den ayrılan İngiltere ve 4 milyar avro ile Hindistan izledi.

Böylece, AB ülkelerinin giysi ithalatının yüzde 29'unu Çin, yüzde 19'unu Bangladeş, yüzde 11'ini Türkiye, yüzde 6'sını İngiltere ve yüzde 5'ini Hindistan gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Araç sahiplerine kötü haber! Benzine büyük zam geliyor Ekonomi
Araç sahiplerine kötü haber! Benzine büyük zam geliyor
GSM operatörleri ramazan ayında herkese bedava internet verecek Ekonomi
GSM operatörleri ramazan ayında herkese bedava internet verecek
Korona Türk fındığına yaradı! Fiyatı 25 liraya yükseldi Ekonomi
Korona Türk fındığına yaradı! Fiyatı 25 liraya yükseldi
Riskli bölgelerde kentsel dönüşüm için yapılan kira yardım süresi 4 seneye çıkarıldı Ekonomi
Riskli bölgelerde kentsel dönüşüm için yapılan kira yardım süresi 4 seneye çıkarıldı
Rusya Merkez Bankası rekor düzeyde döviz sattı Ekonomi
Rusya Merkez Bankası rekor düzeyde döviz sattı
Altın tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü! İşte güncel fiyatlar Ekonomi
Altın tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü! İşte güncel fiyatlar
Güne yükselişle başlayan dolar, 6,98'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar, 6,98'den işlem görüyor
Son Dakika: Bakanlık, Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı için 176 milyon lira kaynak ayırdı
Son Dakika: Bakanlık, Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı için 176 milyon lira kaynak ayırdı
Hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektöründe güven endeksi düştü
Hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektöründe güven endeksi düştü
Kapasite kullanım oranı Nisan'da yüzde 61,6 seviyesine geriledi
Kapasite kullanım oranı Nisan'da yüzde 61,6 seviyesine geriledi
Reel Kesim Güven Endeksi Nisan'da geriledi
Reel Kesim Güven Endeksi Nisan'da geriledi
Son yapılan düzenleme ile motosiklet ithalatına getirilen vergiler ürünün fiyatını geçti
Son yapılan düzenleme ile motosiklet ithalatına getirilen vergiler ürünün fiyatını geçti
Geçen yıl turizm harcamalarında başı 15,6 milyar lirayla yeme ve içme çekti
Geçen yıl turizm harcamalarında başı 15,6 milyar lirayla yeme ve içme çekti
Afyonlu besiciler Milli Dayanışma Kampanyası'na büyükbaş hayvanlarını bağışladı
Afyonlu besiciler Milli Dayanışma Kampanyası'na büyükbaş hayvanlarını bağışladı
Koronavirüs sonrası online alışveriş arttı! E-ticarette 5 yıl sonrasının hedefleri 2021'de yakalanabilir
Koronavirüs sonrası online alışveriş arttı! E-ticarette 5 yıl sonrasının hedefleri 2021'de yakalanabilir
Trabzon Havalimanı pisti uçuşlara kapatılarak onarıma alındı
Trabzon Havalimanı pisti uçuşlara kapatılarak onarıma alındı
E-ticaret devi Amazon'a aşırı fiyat artışı yaptığı gerekçesiyle dava açıldı
E-ticaret devi Amazon'a aşırı fiyat artışı yaptığı gerekçesiyle dava açıldı
Ukrayna Merkez Bankası, koronavirüsün ekonomik etkisini azaltmak için faizi yüzde 8'e indirdi
Ukrayna Merkez Bankası, koronavirüsün ekonomik etkisini azaltmak için faizi yüzde 8'e indirdi
Çukurova'da ilk kiraz hasadı Mersin'de gerçekleştirildi! Kilosu 150 liradan satılıyor
Çukurova'da ilk kiraz hasadı Mersin'de gerçekleştirildi! Kilosu 150 liradan satılıyor
Twitter, sürpriz bir retweet özelliğini test etmeye başladı
Twitter, sürpriz bir retweet özelliğini test etmeye başladı
ABD'de yeni konut satışları martta yüzde 15,4 azaldı
ABD'de yeni konut satışları martta yüzde 15,4 azaldı
ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi, 11 yılın en düşük seviyesinde
ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi, 11 yılın en düşük seviyesinde
ABD'de geçen hafta 4 milyon 427 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı
ABD'de geçen hafta 4 milyon 427 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı
Kamu bankalarının 6 ayı geri ödemesiz olan kredi destek paketi vatandaşa ilaç gibi geldi
Kamu bankalarının 6 ayı geri ödemesiz olan kredi destek paketi vatandaşa ilaç gibi geldi
AB'de kamu borcunun GSYH'ye oranı yüzde 77,8'e düştü
AB'de kamu borcunun GSYH'ye oranı yüzde 77,8'e düştü
Koronavirüs nedeniyle Sivas köftesinin satışı yüzde 80 oranında azaldı
Koronavirüs nedeniyle Sivas köftesinin satışı yüzde 80 oranında azaldı
THY uçağı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ay-yıldız çizdi
THY uçağı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ay-yıldız çizdi
388 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 386,8 liradan işlem görüyor
388 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 386,8 liradan işlem görüyor
Katarlı iş adamı, dünyanın en pahalı oteli olan The Ritz'i 800 milyon sterline satın aldı
Katarlı iş adamı, dünyanın en pahalı oteli olan The Ritz'i 800 milyon sterline satın aldı
Koronavirüs döneminde fındık ihracatında 578 milyon dolarlık artış oldu
Koronavirüs döneminde fındık ihracatında 578 milyon dolarlık artış oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Süleyman Soylu Mustafa Varank Mustafa Şentop Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Kibariye Ebru Şallı Serdar Ortaç Rafet El Roman
Spor Ali Koç Loris Karius Ergin Ataman Ivan Obradovic Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Çocuk Ramazan 23 Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: Türkiye, AB ülkelerine en fazla giysi satan 3'üncü ülke oldu - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.4.2020 14:09:01. #1.15#
title