Türkiye, AB'nin Dijital Kovid-19 Sertifika Sistemine dahil edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkiye, AB'nin Dijital Kovid-19 Sertifika Sistemine dahil edildi

Türkiye, AB'nin Dijital Kovid-19 Sertifika Sistemine dahil edildi
Anadolu Ajansı / Erhan Cihan Ünal - Haberler | Ekonomi

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin (AB) Dijital Kovid-19 Aşı Sertifikası Sistemi'ne dahil edildiğini açıkladı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin (AB) Dijital Kovid-19 Aşı Sertifikası Sistemi'ne dahil edildiğini açıkladı.

SHGM'nin internet sitesinde yer alan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Dışişleri Bakanlığınca yapılan bilgilendirme çerçevesinde, AB'nin Dijital Kovid-19 Aşı Sertifikası Sistemi'ne dahil edilerek, ülkemiz tarafından tanzim olunan aşı sertifikalarına eşdeğerlik verilmesine yönelik yeterlilik kararı (Adequacy Decision) 19 Ağustos'ta AB Komisyonu tarafından kabul edilerek, 20 Ağustos'ta AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erhan Cihan Ünal

TSK'ya büyük güç katacak! AKINCI TİHA ilk uçuşunda resital sundu
TSK'ya büyük güç katacak! AKINCI TİHA ilk uçuşunda resital sundu
İstanbul'dan Türkiye'nin dört bir yanına korsan taksi ağı! 500 araçlık filoları var
İstanbul'dan Türkiye'nin dört bir yanına korsan taksi ağı! 500 araçlık filoları var
Bayraktar TB-2'ye ilgi artıyor! Irak da envanterine eklemek için harekete geçti
Bayraktar TB-2'ye ilgi artıyor! Irak da envanterine eklemek için harekete geçti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mehmet Nuri Vladimir Putin Zeynep Gül Yılmaz Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Tarkan Müge Anlı Acun Ilıcalı Didem Arslan Yılmaz
Spor Arda Turan Umut Meraş Fatih Terim Kerem Aktürkoğlu Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Türkiye, AB'nin Dijital Kovid-19 Sertifika Sistemine dahil edildi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.8.2021 19:30:24. #1.16#

title