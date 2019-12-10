Türkiye-AB KPK Eşbaşkanı Lagodinsky: Kavala kararı Türkiye'nin hak ihlali yaptığını gösteriyor
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Türkiye-AB KPK Eşbaşkanı Lagodinsky: Kavala kararı Türkiye'nin hak ihlali yaptığını gösteriyor

AB-Türkiye Karma Parlamento Komisyonu (KPK) Eş Başkanı Lagodinsky, "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Osman Kavala ile ilgili kararı önemli. Temel hak ve hürriyetlere uyulmadığını gösteriyor Türkiye'nin uzun zamandır yanlış yöne doğru gittiğine işaret ediyor. Bunu düzeltmenin zamanı geldi" dedi.

10.12.2019 20:46 | Son Güncelleme: 10.12.2019 20:46
Türkiye-AB KPK Eşbaşkanı Lagodinsky: Kavala kararı Türkiye'nin hak ihlali yaptığını gösteriyor

Parlamentosu'nda ile ilişkileri yakından takip eden Avrupa Parlamenteri Sergey Lagodinsky, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ile ilgili verdiği kararı Euronews'e değerlendirdi.


AB-Türkiye Karma Parlamento Komisyonu (KPK) Eş Başkanı Lagodinsky, "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Osman Kavala ile ilgili kararı önemli. Temel hak ve hürriyetlere uyulmadığını gösteriyor Türkiye'nin uzun zamandır yanlış yöne doğru gittiğine işaret ediyor. Bunu düzeltmenin zamanı geldi" dedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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