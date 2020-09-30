Türkiye-AB KİK üyesi STK'lardan Azerbaycan'a destek

Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Karma İstişare Kurulu (KİK) üyesi HAK-İŞ, MEMUR-SEN, TESK, TÜRK-İŞ, TİSK, Türkiye KAMU-SEN, TOBB ve TZOB, yaptıkları ortak açıklama ile Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarını kınadı.

Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Karma İstişare Kurulu (KİK) üyesi HAK-İŞ, MEMUR-SEN, TESK, TÜRK-İŞ, TİSK, Türkiye KAMU-SEN, TOBB ve TZOB, yaptıkları ortak açıklama ile Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarını kınadı.

Türkiye-AB KİK Türkiye kanadını oluşturan Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ), Memur Sendikaları Konfederasyonu (MEMUR-SEN), Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Türkiye KAMU-SEN), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) ortak bir açıklama ile Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarını kınayarak, Azerbaycan'ın yanında olduklarını bildirdiler. 8 sivil toplum kuruluşunun ortak açıklaması şöyle:

"Azerbaycan toprağı Yukarı Karabağ ve çevresindeki yerleşim alanlarında uzunca süredir işgalci konumunda olan Ermenistan, 27 Eylül 2020'de Azerbaycan'ın egemenliği altındaki topraklara yönelik yeni bir saldırı gerçekleştirmiştir. Üstelik bu saldırıda askeri unsurlar yanında sivilleri de hedef almıştır. Ermenistan, gerçekleştirdiği bu alçakça saldırılarla kalıcı barışın ve istikrarın tesisi önündeki engel olduğunu bir kez daha ispatlamıştır. Ermenistan'ın Yukarı Karabağ'da uluslararası hukuku ve ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan topraklarında sivil yerleşim yerlerini ve sivilleri hedef alan saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Azerbaycan, uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde halkını korumak ve toprak bütünlüğünü tesis etmek amacıyla gerekli savunma önlemlerini almakta haklıdır. Yukarı Karabağ, 30 yıla yakın süredir Ermenistan'ın işgali altındadır. Uluslararası camiayı Ermenistan'ın işgali ve saldırıları sebebiyle zarar gören Azerbaycan'ın yanında olmaya ve bu haksız işgalin sona erdirilmesi için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve AGİT kararlarına uygun şekilde barışçıl çözümü desteklemeye davet ediyoruz. Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nin bu meselede Azerbaycan'ın yanında olunduğu şeklindeki mesajını da memnuniyetle karşılıyoruz. Çünkü bizler, dost ve müttefik ülkeler konumundan da öte biriz ve kardeşiz. TBMM'deki dört siyasi parti grubuna Azerbaycan konusunda yayımladıkları ortak destek açıklaması için teşekkür ediyoruz. Türkiye ile Azerbaycan'ın kaderleri iç içedir. 'İki devlet bir millet' ilişkisi temeline dayalı şekilde can Azerbaycan'la sonuna kadar beraberiz. Bu vesileyle şehit düşen Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, gazilere acil şifa ve can Azerbaycan'a başsağlığı diliyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı