Türkiye-Ab Karma Parlamento Komisyonu Toplantısı

Ticaret Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Vekili Mehmet Tan, "Türkiye, AB'nin, Gümrük Birliği'nin güncellenmesiyle ilgili hazırlıklarını tamamlaması durumunda müzakereleri başlatmaya hazırdır." dedi.

Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu'nun TBMM'de gerçekleştirilen 78'inci Toplantısı, "Türkiye-AB Ekonomik İşbirliği" ve "Güvenlik Sınamaları" başlıklı oturumların ardından sona erdi.

Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanları İsmail Emrah Karayel ile Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı Yunan vekil Manolis Kefalogiannis'in başkanlığındaki toplantıda, yetkililer de ekonomik, ticari ve güvenlik konularına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ticaret Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Vekili Mehmet Tan, Gümrük Birliği'nin, AB ile ilgili ticari ve ekonomik ilişkilerde ilerleme sağlanmasında temel unsur olduğunu belirtti.

AB'nin, tek başına Türkiye'nin en önemli ticaret ortağı olduğunu dile getiren Tan, ekonomik ilişkilere önemli katkılar sağlayan Gümrük Birliği'nin sorunlar barındırdığını söyledi.

Türkiye'nin, Gümrük Birliği'yle ilgili AB'nin danışma ve karar alma mekanizmalarına etkin katılım sağlamasının önemine işaret eden Tan, AB ile eş zamanlı serbest ticaret anlaşması yapılması ile mal ticaretinin önünde engel olarak ortaya çıkan kara yolu kotalarının kaldırılmasının önem taşıdığını belirtti.

Gümrük Birliği'nin, her iki tarafın beklentilerini karşılamadığını, güncellenmemesi durumunda işlevsiz bir enstrümana dönüşme riski taşıdığını ifade eden Tan, şöyle konuştu:

"Gümrük Birliği'nin fonksiyonu farklıdır, üyelik sürecinin fonksiyonu farklıdır. Bunlar birbiriyle ilişkili olmakla birlikte özellikle Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, ekonomik ve ticari boyutta değerlendirilmelidir. Sürecin siyasallaşmasının önüne geçilmeli, ekonomik faydalarına odaklanılmalıdır. Türkiye için faydalar kadar ciddi zorluklar içeren bu süreçte ülkemizce güçlü bir ideal ortaya konmuştur. Türkiye, AB'nin, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusuyla ilgili hazırlıklarını tamamlaması durumunda müzakereleri başlatmaya hazırdır."

"Ticari ve ekonomik ilişkileri güncellenmesi zorunlu"

Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkan Yardımcısı ve CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, Gümrük Birliği'ne ilişkin kısa vadede olumlu adım atılmasının, Türkiye ile AB arasındaki bazı sorunların çözümüne ilişkin hızlandırıcı etki yaratacağını belirtti.

Konuya siyasi gerilimlerin ötesinde gerçekçi yaklaşmak gerektiğini anlatan Özdemir, değişen küresel güçler, ticaret savaşları karşısında Türkiye ile AB ekonomilerinin karşılıklı olarak hızla büyüyebilmeleri için ticari ve ekonomik ilişkilerini güncellemelerinin zorunlu olduğunu vurguladı.

Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkan Yardımcısı ve MHP İstanbul Milletvekili Cemal Çetin, Türkiye'nin, Gümrük Birliği'ne AB'ye üyelik müzakereleri öncesinde girdiğini anımsattı.

Çetin, Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesinin her iki tarafın da yararına olacağını ifade etti.

AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, AB ile Türkiye arasında Gümrük Birliği'nin güncellenmesiyle ilgili ortak çıkar alanı bulunduğunu belirtti.

Gümrük Birliği'nin, 1996'dan bugüne kadar Türkiye-AB ilişkilerinde "çekici güç" olduğunu ve yolu açtığını aktaran Altunyaldız, ticaretin bu kadar geliştiği bir dönemde, kişilerin de serbest dolaşımının sağlanması gerektiğini bildirdi.

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım da Gümrük Birliği'nin bir an önce güncellenmesi gerektiğini ifade etti.

Yalım, Macaristan ve Bulgaristan'ın, Türk plakalı araçlardan haksız ücret aldığını, bunun kaldırılmasının hem AB hem de Türkiye için faydalı olacağını belirtti.

"Çifte standarda bu rotadan hiç ayrılmadık"

AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Eseyan, AB'ye üyelik perspektifinin Türkiye için önemli bir çıpa olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin AB adaylık arzusunun samimi olduğunu belirten Eseyan, "O kadar samimidir ki 1960'lardan beri Türkiye'ye uygulanan çifte standarda rağmen biz bu rotadan hiç ayrılmadık. Türkiye, Batılı değerlerle çok öncesinden karşılaşmış, bu değerleri özümsemiş ve bunu kendi kültürüne de uyarlamış yegane demokratik, laik, Müslüman ülkedir. Bunu burada deneyimleyen Ermeni Hristiyan Türkiye Cumhuriyeti milletvekili olarak söylüyorum." ifadelerini kullandı.

HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik, ekonomik verilere bakıldığında ne Türkiye'nin AB'den ne de AB'nin Türkiye'den vazgeçmesinin mümkün görünmediğini kaydetti.

"Çözüm istiyoruz"

Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Güvenlik İşleri Genel Müdürü Alper Coşkun, toplantıda yaptığı konuşmanın ardından bazı Avrupalı milletvekillerinin sorularına yanıt verdi.

Coşkun, Kıbrıs meselesinin sürdüğünü ve çözüm beklediğini belirtti.

Çözümün, BM'de ve kriterler ölçüsünde sağlanması gerektiğini ifade eden Coşkun, "Biz şimdiye kadar bu müzakereleri hep iyi niyetle yürüttük. Sırf müzakere etmiş olmak için müzakere etmek istemiyoruz. Biz bir çözüm istiyoruz. Türkiye, Kıbrıslı Türklerin haklarını savunmaya devam edecektir." dedi.

Sorunun hem Kıbrıslı Türklerin hem de Kıbrıslı Rumların ortak iradesiyle çözülmesini istediklerini vurgulayan Coşkun, "Siz Kıbrıslı Türklerin haklarını çiğnemeyi bir alışkanlık haline getirdiniz ama biz başından beri yapmakta olduğumuzu kararlı şekilde yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA