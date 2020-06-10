Türkiye-AB Karma Parlamento Eş Başkanı Emrah Karayel Açıklaması
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Türkiye-AB Karma Parlamento Eş Başkanı Emrah Karayel Açıklaması

Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı Emrah Karayel, "TBMM'de Türkiye-AB KPK ve AB Uyum Komisyonu, Avrupa Parlamentosu ile yapısal ve kesintisiz bir diyaloğun sürdürülmesinde büyük rol oynamaktadır, AP çatısı altında kurulan AB-Türkiye Dostluk Grubu sayesinde Türk ve...

Türkiye-AB Karma Parlamento Eş Başkanı Emrah Karayel Açıklaması
10.06.2020 18:01 | Son Güncelleme: 10.06.2020 18:05

Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı Emrah Karayel, "TBMM'de Türkiye-AB KPK ve AB Uyum Komisyonu, Avrupa Parlamentosu ile yapısal ve kesintisiz bir diyaloğun sürdürülmesinde büyük rol oynamaktadır, AP çatısı altında kurulan AB-Türkiye Dostluk Grubu sayesinde Türk ve Avrupa halkları arasında sosyal ve kültürel alışverişi teşvik etmek için geliştirilecek ortak projeler ile Türkiye-AB arasındaki bağlar daha da kuvvetlenecektir" dedi.

Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı Emrah Karayel, TBMM'de basın toplantısı düzenleyerek, bugün dijital ortamda gerçekleştirilen toplantı ile Avrupa Parlamentosu (AP) çatısı altında AP üyesi Ryszard Czarnecki Başkanlığında 'Avrupa Birliği-Türkiye Dostluk Grubu' kurulduğunu belirterek, "Türkiye'nin AB'ye katılım müzakere sürecini desteklemek ve ivme kazandırmak amacıyla, ilk defa 2009 yılında AP çatısı altında kurulmuş olan AP Türkiye'nin Dostları Grubu, 2017 yılına kadar faaliyet göstermiştir. 2017 yılından itibaren bu grubun yeniden kurulması için TBMM Türkiye-AB KPK Başkanlık Divanı Üyeleri ve diplomatlarımız, AB nezdindeki Büyükelçiliğimiz tarafından büyük emek harcanmıştır. Bugün AB-Türkiye Dostluk Grubu'nun kurulması, bu emeklerin bir sonucudur. AB-Türkiye Dostluk Grubu'nun kuruluşu TBMM'de büyük bir memnuniyetle karşılanmıştır. TBMM, AP ile samimi ve sağlam bir diyalog temelinde parlamenter ilişkileri geliştirmeye büyük önem vermektedir. Bu çerçevede, TBMM'de Türkiye-AB KPK ve AB Uyum Komisyonu, AP ile yapısal ve kesintisiz bir diyaloğun sürdürülmesinde büyük rol oynamaktadır, AP çatısı altında kurulan AB-Türkiye Dostluk Grubu sayesinde Türk ve Avrupa halkları arasında sosyal ve kültürel alışverişi teşvik etmek için geliştirilecek ortak projeler ile Türkiye-AB arasındaki bağlar daha da kuvvetlenecektir" dedi.

"Tüm dünyada yaşanan Covid-19 salgınının başlangıcından bu yana Türkiye, AB üye ülkeleriyle dayanışma göstermiş, bir kez daha sadece AB'ye aday bir ülke değil, aynı zamanda Birliğin kilit bir ortağı olduğunu kanıtlamıştır" diyen Karayel şöyle konuştu:

"Bu salgın, herkesin aynı gemide olduğunu ve halkların birbirine benzer olmasa bile birbirine eşit ve bağlı olduğunu bir kere daha göstermiştir. Maalesef salgın insan sağlığı için büyük bir tehdit oluşturmaya devam etmektedir. Salgın sona erdiğinde bile, tüm dünya, düzensiz göç ve terörizm gibi uzun süredir devam eden zorlukların yanı sıra salgınının ekonomik etkisi ile de ilgilenecektir. Yaşanılan bu süreçte, birçok zorluğun üstesinden gelinmesinde, dayanışma ve işbirliğinin çok önemli olduğu öğrenilmiştir. AB-Türkiye Dostluk Grubu'nun Türkiye-AB ilişkilerini geliştirmek ve güveni yeniden inşa etmek perspektifiyle değerli ve yapıcı bir etkileşim platformu sunacağına ilişkin inancımız tamdır. Ayrıca, bu grubumuz AB'nin temel ilkelerine ve kurucu felsefesine aykırı olan Avrupa genelindeki yabancı düşmanlığı ve İslamofobik eğilimlere karşı mücadelede önemli bir platform olacağına inanıyoruz." - ANKARA

Kaynak: İHA

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