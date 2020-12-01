Türkiye-AB ilişkilerinin geleceği SETA etkinliğinde tartışıldı

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından "Türkiye-AB İlişkilerinin Geleceği" konulu panel düzenlendi.

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından "Türkiye-AB İlişkilerinin Geleceği" konulu panel düzenlendi.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Akif Kireçci, Video konferans yöntemiyle düzenlenen paneldeki konuşmasında, Türkiye'nin AB ile ilişkilerde artık pozitif gündeme dönülmesini istediğini söyledi. AB üyesi ülkelerin iç durumlarına dikkati çeken Kireçci, "Almanya ve Fransa gibi ülkelerin yükselen ırkçılık ve popülist hareketlere teslim olmaması gerekiyor." dedi.

Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi ve İktisadi Kalkınma Vakfı Genel Sekreteri Doç. Dr. Çiğdem Nas da siyasi sorunlara rağmen ekonomik ilişkilerin devam ettiğine dikkati çekti.

Türkiye'nin ihracatının yüzde 48'i Avrupa'ya yapıldığını hatırlatan Nas, "Tedarik zincirinde Türkiye önemli bir role sahip. Bu açıdan Gümrük Birliği'nin güncellenmesi Avrupa'nın da yararına." diye konuştu.

SETA Avrupa Araştırmaları Direktörü Enes Bayraklı ise Avrupa'nın bir kimlik krizi içinde bulunduğu dile getirdi. "Türkiye'nin müzakerelere başladığı o AB artık yok, geriye dönüş var." diyen Bayraklı, en toleranslıları olanların bile aşırı sağın normalleştiği ülkeler haline geldiğini vurguladı.

Bayraklı, otoriterleşmede Macaristan Başbakanı Viktor Orban'a dikkat çekildiğini ancak Macron'un politikalarının görülmediğini belirterek, "Özgürlükler Avrupa'sından yasaklar Avrupa'sına gidiyoruz ama yasaklar daha çok Müslümanlara uygulandığı için dikkate alınmıyor ve gündeme getirilmiyor." şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı (AA) Avrupa Haberleri Editörü Yusuf Kaya da Avrupa Parlamentosu içindeki aşırı sağ grupların, Türkiye aleyhine tasarılarla ilişkileri zehirlediğini kaydetti.

Kaya, "AB ile ilişkilerde şu an için en önemli konu haline gelen Doğu Akdeniz, Yunan ve Rum tarafının ısrarı ile AB masasında çözülmeye çalışılıyor. Oysa Türkiye'nin olmadığı bir platformda çözüm mümkün olmayacaktır. Her iki ülkenin de olduğu bir çatı altında çözüm aranmalı." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam