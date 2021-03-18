"Türkiye- AB İlişkilerinde Yeni Dönem" konulu çalıştay yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

"Türkiye- AB İlişkilerinde Yeni Dönem" konulu çalıştay yapıldı

18.03.2021 15:15 | Son Güncelleme: 18.03.2021 15:49

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu tarafından "Türkiye-AB İlişkilerinde Yeni Dönem" konulu çalıştay yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu tarafından "Türkiye-AB İlişkilerinde Yeni Dönem" konulu çalıştay yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkanvekili İbrahim Kalın başkanlığındaki çalıştay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi.

Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin geleceğinin ele alındığı çalıştayda, ilişkilerde pozitif gündem oluşturma çabaları ve uzun soluklu bir iyileşme için neler yapılabileceği değerlendirildi.

Çalıştayda, AB üyeliğinin, Türkiye tarafından stratejik bir öncelik olarak görüldüğü, AB'nin de üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi gerektiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 Mart'ta açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı'nın Türkiye-AB pozitif gündemine de olumlu katkı sağlayacağı beklentisinin dile getirildiği çalıştayda, Göç Anlaşmasının revize edilmesi, Gümrük Birliği'nin modernizasyonu, Türkiye'nin AB üyelik sürecinin canlandırılması, yeni fasılların açılması, Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Diyalog Mekanizması'nın devam ettirilmesi ve vize serbestisinin sağlanması konularında ilerleme kat edilmesi gerektiği vurgulandı.

Çalıştayda, terör, göç, ırkçılık, yabancı düşmanlığı gibi sorunlar ve bölgesel krizlerden kaynaklanan meydan okumalar karşısında Türkiye ve AB'nin dayanışma ve iş birliği halinde hareket etmesi gerektiği ifade edildi.

Çalıştaya, kurul üyeleri, Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, Adalet Bakan Yardımcısı Yakup Moğul, Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, akademisyenler, düşünce kuruluşu temsilcileri ve uzmanlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Kaplan

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Ömer Çelik Akif Ersoy Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akbağ Deniz Çakır Nükhet Duru Türkan Şoray
Spor Ali Koç Cenk Tosun Bülent Uygun Halis Özkahya İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Abd
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: "Türkiye- AB İlişkilerinde Yeni Dönem" konulu çalıştay yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 15:50:25. #1.15#
title