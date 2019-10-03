Türkiye, AB, Almanya ve Fransa göç sorununu masaya yatırdı

03.10.2019 22:00

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos, "Yunanistan'a son haftalar ve aylarda düzensiz göçmenlerin gelişleri arttı. Türkiye'den düzensiz göçmenlerin ayrılmasının tespit edilmesi ve engellenmesine acil bir ihtiyaç bulunmaktadır." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde AB Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Avramopoulos, Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer ve Paris'te polislere saldırı nedeniyle Ankara ziyaretini iptal eden Fransız İçişleri Bakanı Christophe Castaner'i temsilen Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Charles Fries ile göç sorununu ele almak üzere bir araya geldi.

Toplantı öncesinde konuşan Avramopoulos, Alman ve Fransız yetkililerle Ankara'ya yaptıkları ziyaretin, göç konusunun yönetimine ilişkin Türkiye ile devam eden iş birliğinin kanıtı olduğunu söyledi.

"Türkiye'ye yaklaşık 4 milyon Suriyeliyi ağırladığı için cömertliğinden ve misafirperverliğinden dolayı AB adına teşekkür ederim." diyen Avramopoulos, şunları söyledi:

"Hepimiz Türkiye üzerindeki göç baskısının devam ettiğinin farkındayız. Türkiye-AB Bildirisini tüm yönleriyle uygulamak konusundaki taahhüdümüze bağlılığımız sürüyor. Yunanistan'a son haftalar ve aylarda düzensiz göçmenlerin gelişleri arttı. Türkiye'den düzensiz göçmenlerin ayrılmasının tespit edilmesi ve engellenmesine acil ihtiyaç duyuluyor. Özellikle göç baskısı devam ederken Türkiye'ye şu ana kadar yaptıklarından dolayı müteşekkiriz. Türkiye'nin Yunanistan makamlarıyla çalışması zaruri bir durumdur. Bunu, yarın Yunan hükümeti ile de ele alacağım. Bu, ortak bir çaba olmalı."

Avramopoulos, AB'nin Türkiye ile dayanışmasının sürdüğünü vurgulayarak, şunları dile getirdi:

"Türkiye'den AB'ye 25 bin Suriyeliyi yerleştirdik. Türkiye'deki mülteciler için kullanılacak 6 milyar avroluk AB fonunun 5,8 milyar avrosu tahsis edildi. Göç meselesinin zorluklarını ele almak için Türk makamlarıyla siyasi ve teknik seviyede el ele çalışmaya devam edeceğiz. Bu bizim ortak çıkarımızadır."

Göç meselesinin küresel bir olgu olduğunu ifade eden Avramopoulos, bunun, tüm dünyada devam edeceğini belirtti.

Avramopoulos, "Bu çaresiz insanlara onurlu bir şekilde davranmalı, aynı zamanda zorluklara gerçekçi şekilde yaklaşmalıyız. Bu hepimizin ortak çıkarına olur. Göç meselesini ele almak için Türk dostlarımızla çalışmaya devam etmek, ayrıca Türkiye'yi dünyaya örnek olan insani görevinde desteklemek ve yanında olmak bizim taahhüdümüzdür." diye konuştu.

"Türk milletine çok teşekkür etmek istiyorum"

Almanya İçişleri Bakanı Seehofer de göç ve güvenlik konularının, bu dönemde çok önemli olduğunu ve gelecek dönemlerde de kendilerini meşgul edeceğini söyledi.

Bu konuların sadece birlikte çözülebileceğini ortaya koymak için Ankara'ya geldiğini kaydeden Seehofer, hiçbir ülkenin bu sorunları tek başına çözemeyeceğinin altını çizdi.

Seehofer, Türkiye'nin göç sorunuyla ilgilenmesinin sadece bölge değil bütün Avrupa için çok önemli olduğuna işaret ederek, "Hükümetinize ve aynı zamanda Türk milletine çok teşekkür etmek istiyorum. Sizlerin dayanışması olmadan göç bizim bölgemizde bu şekilde halledilemezdi." değerlendirmesinde bulundu.

AB ile Türkiye arasındaki göç konusundaki anlaşmayı güçlendirmek istediklerini vurgulayan Seehofer, "Konuyla ilgili katkıda bulunabileceğimiz her yerde biz bu katkıya hazırız. Zira Türkiye'nin bu konuda bugüne katkıda gösterdiği çabaları büyük bir takdirle karşılıyoruz." diye konuştu.

"Fransa, Türkiye ile iş birliğinin öneminin bilincindedir"

Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Fries da son dönemde göç ve güvenlik konularının ülkesini çok etkilediğini söyleyerek, Fransa'da iltica taleplerinin sayısının giderek arttığını dile getirdi.

Fries, Fransa'nın göç meselesinde Türkiye ile dayanışmasını ortaya koyduğunun altını çizerek, "Fransa, Türkiye'nin yıllardır ne kadar çaba sarf ettiğini iyi biliyor. Türkiye, mülteci ve göçmenleri topraklarında ağırlayarak gerçekten takdire şayan bir tutum sergiliyor." dedi.

Bu toplantının amacının da AB, Fransa ve Almanya'nın, Türkiye ile dayanışmasını daha fazla ortaya koymak istediğinin göstergesi olduğuna vurgu yaparak, "Fransa, Türkiye ile iş birliğinin ne kadar önemli olduğunun gayet iyi bilincindedir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA