Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı çeyrek finalde
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı çeyrek finalde

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı çeyrek finalde
Deutsche Welle - Haberler | Güncel

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Çekya'yı 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Çekya'yı 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası D Grubu'ndan 5'te 5 galibiyet alarak lider olarak çıkan Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı son 16 turunda (8'li Finaller) B Grubu'nu 4'üncü olarak bitiren Çekya ile Bulgaristan'ın Filibe kentinde karşı karşıya geldi.

Milli takım, müsabakayı 25-13, 22-25, 25-14 ve 25-13'lük setlerle 3-1 kazanarak çeyrek finale yükseldi.

"Filenin Sultanları" olarak anılan milli takımın galibiyeti sosyal medyada da sevinçle karşılandı. Birçok sosyal medya kullanıcısı ekibin zaferini tebrik eden mesajlar paylaştı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan paylaşımda da "Zirveden inmeyenlerde bugün! Enerjiniz hiç bitmesin. Tebrikler" ifadeleri yer aldı.

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı çeyrek finalde Polonya-Ukrayna maçının galibiyle karşılaşacak.

DW/BÖ,SSB

(c)

Kaynak: Deutsche Welle

Türkiye'de 17 bin 332 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 255 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 17 bin 332 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 255 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haber | Türkiye'de son 24 saatte 286 bin 425 Kovid-19 testi yapıldı, 17 bin 332 kişinin testi pozitif çıktı, 255 kişi hayatını kaybetti.
Son dakika haber | Türkiye'de son 24 saatte 286 bin 425 Kovid-19 testi yapıldı, 17 bin 332 kişinin testi pozitif çıktı, 255 kişi hayatını kaybetti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çorlu'da Baykar Akıncı TİHA Teslimat ve Kurs Bitirme Töreni'nde konuştu: (3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çorlu'da Baykar Akıncı TİHA Teslimat ve Kurs Bitirme Töreni'nde konuştu: (3)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Murat Boz Burak Deniz Kaan Yıldırım Mahsun Kırmızıgül
Spor Marcao Arda Güler Abdullah Avcı Oğulcan Çağlayan Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı çeyrek finalde - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.8.2021 21:17:15. #1.14#

title