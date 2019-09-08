Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa ikincisi oldu

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa ikincisi oldu

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası finalinde karşılaştığı Sırbistan'a 3-2 mağlup olarak turnuva ikincisi oldu. 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nın Ankara Spor Salonu'nda oynanan final maçını kazanan Sırbistan Kadın Voleybol Takımı ise Avrupa şampiyonu oldu.

08.09.2019 23:00
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa ikincisi oldu

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası finalinde karşılaştığı Sırbistan'a 3-2 mağlup olarak turnuvayı ikinci sırada kapattı.


Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nın Ankara Spor Salonu'nda oynanan final maçını kazanan Sırbistan Kadın Voleybol Takımı ise Avrupa şampiyonu oldu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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