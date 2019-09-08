Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa ikincisi oldu
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası finalinde karşılaştığı Sırbistan'a 3-2 mağlup olarak turnuva ikincisi oldu. 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nın Ankara Spor Salonu'nda oynanan final maçını kazanan Sırbistan Kadın Voleybol Takımı ise Avrupa şampiyonu oldu.
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası finalinde karşılaştığı Sırbistan'a 3-2 mağlup olarak turnuvayı ikinci sırada kapattı.
Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nın Ankara Spor Salonu'nda oynanan final maçını kazanan Sırbistan Kadın Voleybol Takımı ise Avrupa şampiyonu oldu. Euronews.com'da Görüntüle