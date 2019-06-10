Türkiye, A Milli Futbol Takımının Keflavik Havalimanında maruz kaldığı tutum nedeniyle İzlanda'ya...
Türkiye, A Milli Futbol Takımının Keflavik Havalimanında maruz kaldığı tutum nedeniyle İzlanda'ya durumu kınayan nota verdi.
İYİ Partili Türkkan'dan "Süleyman Soylu" iddiası: "Erdoğan'dan sonrasına hazırlanıyor" şeklinde görüşlere rastlıyorum
Ankara'da meydana gelen sağanak yağışta evlerini su basan anne ile kızın kurtarıldığı anlar kamerada
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, darbe hazırlığındaki generali pirana dolu su tankına atarak infaz etti