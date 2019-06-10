Türkiye, A Milli Futbol Takımının Keflavik Havalimanında maruz kaldığı tutum nedeniyle İzlanda'ya...

Türkiye, A Milli Futbol Takımının Keflavik Havalimanında maruz kaldığı tutum nedeniyle İzlanda'ya...

Türkiye, A Milli Futbol Takımının Keflavik Havalimanında maruz kaldığı tutum nedeniyle İzlanda'ya durumu kınayan nota verdi.

Türkiye, A Milli Futbol Takımının Keflavik Havalimanında maruz kaldığı tutum nedeniyle İzlanda'ya...

Türkiye, A Milli Futbol Takımının Keflavik Havalimanında maruz kaldığı tutum nedeniyle İzlanda'ya durumu kınayan nota verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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