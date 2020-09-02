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Türkiye A Milli Futbol Takımı Sivas'ta

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki ilk maçında Macaristan ile karşılaşacak olan Türkiye A Milli Takım özel uçakla Sivas'a geldi.

Türkiye A Milli Futbol Takımı Sivas'ta
02.09.2020 12:18 | Son Güncelleme: 02.09.2020 12:23

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki ilk maçında Macaristan ile karşılaşacak olan Türkiye A Milli Takım özel uçakla Sivas'a geldi.

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grubun ilk maçında Perşembe günü saat 21.45'de Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda Macaristan ile karşılaşacak olan ay-yıldızlı ekip Teknik Direktör Şenol Güneş nezaretinde uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na geldi. A Milli Takım oyuncuları ve teknik heyet havalimanında apronda bekleyen otobüsle konaklayacakları otele hareket etti.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, maçın oynanacağı Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda bugün saat 17.30'da bir basın toplantısı düzenleyecek. A Milliler, Macaristan maçının son provasını da saat 18.00'de Yeni 4 Eylül Stadı'nda yapacak. Milli takımın Sırbistan maçı hazırlıklarını da Sivas'ta sürdürmesi bekleniyor. - SİVAS

Kaynak: İHA

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