Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Eylül ayı programı belli oldu
Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın FIFA 2022 Dünya Kupası Elemeleri Eylül ayı programı belli oldu.
Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın FIFA 2022 Dünya Kupası Elemeleri Eylül ayı programı belli oldu.
Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 1-7 Eylül arasında oynayacağı FIFA 2022 Dünya Kupası Elemeleri maç programı açıklandı. Millilerin, grup aşamasındaki maç programı ise şu şekilde:
1 Eylül 21.45 Türkiye-Karadağ (Beşiktaş Park)
4 Eylül 21.45 Cebelitarık-Türkiye (Victoria Stadı)
7 Eylül 21.45 Hollanda-Türkiye (Johan Cruyff Arena)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı