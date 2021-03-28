SPOR Türkiye A Milli Futbol Takımı Letonya maçı hazırlıklarına başladı
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SPOR Türkiye A Milli Futbol Takımı Letonya maçı hazırlıklarına başladı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
SPOR Türkiye A Milli Futbol Takımı Letonya maçı hazırlıklarına başladı

SPOR Türkiye A Milli Futbol Takımı Letonya maçı hazırlıklarına başladıİSTANBUL,(DHA)2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 30 Mart'ta Letonya ile karşılaşacak olan Türkiye A Milli Futbol Takımı bu maçın hazırlıklarına başladı.

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SPOR Türkiye A Milli Futbol Takımı Letonya maçı hazırlıklarına başladı

İSTANBUL,(DHA)

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 30 Mart'ta Letonya ile karşılaşacak olan Türkiye A Milli Futbol Takımı bu maçın hazırlıklarına başladı.

Günün tek çalışmasını Riva Hasan Doğan Kamp Eğitim Tesisleri'nde yapan milliler ısınma hareketlerinin ardından pas ve dar alan oyunları gerçekleştirdi. İdman şut çalışmasıyla sona erdi. Norveç maçında forma giyen oyunculara rejenerasyon programı uygulandı.

Ay Yıldızlılar, Letonya ile oynayacağı karşılaşma öncesindeki son çalışmasını yarın saat 18.00'de Riva'daki TFF Tesisleri'nde yapacak.

SPOR Türkiye A Milli Futbol Takımı Letonya maçı hazırlıklarına başladı
SPOR Türkiye A Milli Futbol Takımı Letonya maçı hazırlıklarına başladı
SPOR Türkiye A Milli Futbol Takımı Letonya maçı hazırlıklarına başladı
SPOR Türkiye A Milli Futbol Takımı Letonya maçı hazırlıklarına başladı
SPOR Türkiye A Milli Futbol Takımı Letonya maçı hazırlıklarına başladı
SPOR Türkiye A Milli Futbol Takımı Letonya maçı hazırlıklarına başladı
SPOR Türkiye A Milli Futbol Takımı Letonya maçı hazırlıklarına başladı
SPOR Türkiye A Milli Futbol Takımı Letonya maçı hazırlıklarına başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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