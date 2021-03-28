SPOR Türkiye A Milli Futbol Takımı Letonya maçı hazırlıklarına başladı

SPOR Türkiye A Milli Futbol Takımı Letonya maçı hazırlıklarına başladıİSTANBUL,(DHA)2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 30 Mart'ta Letonya ile karşılaşacak olan Türkiye A Milli Futbol Takımı bu maçın hazırlıklarına başladı.