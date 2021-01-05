Türkiye A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın Fas ile yapacağı hazırlık maçı iptal edildi
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Türkiye A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın Fas ile yapacağı hazırlık maçı iptal edildi

05.01.2021 15:09 | Son Güncelleme: 05.01.2021 15:12
Türkiye A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın Fas ile yapacağı hazırlık maçı iptal edildi

2022 Erkekler Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri'ndeki Polonya maçlarına hazırlanan A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın bugün Fas ile yapacağı ikinci hazırlık maçı iptal edildi.

2022 Erkekler Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri'ndeki Polonya maçlarına hazırlanan A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın bugün Fas ile yapacağı ikinci hazırlık maçı iptal edildi.

Türkiye A Milli Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü İlker Şentürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Polonya maçı hazırlıkları kapsamında Fas ile 2 hazırlık maçı planlandıklarını, konuk ekiple Porsuk Spor Salonu'nda dün yaptıkları ilk karşılaşmayı 27-25 kazandıklarını hatırlattı.

Şentürk, bugün yapmayı planladıkları Fas hazırlık maçını, oyuncularının dinlenebilmesi için iptal ettiklerini söyledi.

Türkiye, yarın saat 19.00'da 2022 Erkekler Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri 5. Grup 3. maçında Polonya ile karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık

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