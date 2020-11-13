Türkiye 95 ülkeye kurutulmuş sebze sattı

Türkiye, yılın ocak-ekim döneminde 95 ülkeye 51 milyon 398 bin dolarlık kurutulmuş sebze sattı.

Türkiye, yılın ocak-ekim döneminde 95 ülkeye 51 milyon 398 bin dolarlık kurutulmuş sebze sattı.

AA muhabirinin, Uludağ İhracatçı Birlikleri verilerinden yaptığı derlemeye göre, ülkenin bereketli topraklarında yetiştirilen sebzeler kurutularak pek çok ülkeye ihraç ediliyor.

Bu yılın 10 aylık döneminde de 95 ülkeye 51 milyon 398 bin dolarlık kurutulmuş sebze gönderildi.

Ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerinin ilgi gösterdiği kurutulmuş sebzenin dış satımında İtalya ilk sırada yer aldı. İtalya'ya bu dönemde 12 milyon 335 bin dolarlık ürün satıldı. Kurutulmuş sebze ihracatının yıllık bazda yüzde 22 arttığı bu ülkeye dış satım, sektörün toplam ihracatının yüzde 23,99'unu oluşturdu.

Listenin ikinci sırasında yer alan ABD'ye yapılan ihracat yüzde 37 gerileyerek, 7 milyon 841 bin dolar seviyesinde gerçekleşti.

Kurutulmuş sebze ihracatında üçüncü büyük pazar olan Polonya'ya dış satım yüzde 47,62 artışla 3 milyon 392 bin dolardan 5 milyon 8 bin dolara yükseldi.

Sektör, Almanya'ya 4 milyon 87 bin, Hollanda'ya ise 2 milyon 434 bin dolarlık ürün gönderdi.

Geçen yılın ocak-ekim döneminde 1 milyon 932 bin dolarlık kurutulmuş sebze ihraç edilen Yunanistan'a bu yılın aynı döneminde yapılan dış satım yüzde 46,22 artışla 2 milyon 825 bin dolara çıktı.

Fransa'ya ihracat 1 milyon 357 bin dolardan 1 milyon 823 bin dolara yükseldi.

Sektörün İsviçre'ye yaptığı ihracatta da ciddi artış yaşandı. Yılın 10 ayında İsviçre'ye gerçekleştirilen ihracat 2019'un aynı dönemine göre yüzde 218,16 artarak 398 bin dolardan 1 milyon 267 bin dolara çıktı.

Türkiye'den bu dönemde Avustralya'ya 2 milyon 161 bin, İngiltere'ye 1 milyon 208 bin, Brezilya'ya 1 milyon 74 bin ve Kanada'ya 1 milyon 57 bin dolarlık kurutulmuş sebze ihraç edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca