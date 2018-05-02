Türkiye 8 Ayda 215 Bin Ton Fındık İhraç Etti

Türkiye'de 2017-2018 ihracat sezonunun 8 aylık döneminde 215 bin 441 ton fındık satılarak 1 milyar 362 milyon 103 bin dolar gelir sağlandı.



Karadeniz Fındık Mamulleri ve İhracatçıları Birliğinden (KFMİB) yapılan açıklamada, 1 Eylül 2017'de başlayan fındık ihraç sezonunda, nisan ayı itibarıyla standart naturel iç fındığın kentalinin (100 kilogram) ortalama 618 dolardan işlem gördüğü belirtildi.

Açıklamada, 1 Eylül 2017-30 Nisan 2018 döneminde Türkiye'nin 215 bin 441 ton fındıktan 1 milyar 362 milyon 103 bin dolar kazandığı kaydedildi.

Geçen sezonun aynı döneminde 172 bin 910 ton fındık ihracatı karşılığında, 1 milyar 428 milyon 697 bin dolar gelir elde edilmişti.

KFMİB Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç, AA muhabirine, ihracatın beklenildiği gibi gittiğini belirterek, sezon sonu itibarıyla hedeflerini tutturacaklarına inandıklarını kaydetti.