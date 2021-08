Türkiye, 6 ayda 44 milyon kötü amaçlı yazılım saldırısıyla META bölgesinde ilk sırada

Kaspersky araştırması; kötü amaçlı yazılımların Türkiye genelinde yaygın olduğunu, bu yılın ilk yarısında Türkiye'ye yönelik 44 milyon saldırı gerçekleştirdiğini ve 2020'nin ilk 6 ayına göre yüzde 4'lük düşüşe rağmen diğer Orta Doğu, Türkiye ve Afrika (META) ülkelerine kıyasla Türkiye'nin kötü amaçlı yazılım saldırıları sayısında ilk sırada yer aldığını ortaya koydu.

Kaspersky'dan yapılan açıklamaya göre, uzaktan çalışan ve kurumsal ağlara kişisel cihazlarından erişen bu kadar çok insanın olduğu bir ortamda, şirketlerin hızla genişleyen saldırılarla mücadele etmesi gerekiyor. Yeterli korumaya sahip olmayan cihazlarda bir kez güvenlik ihlal edildiğinde ve bir çalışan ağa giriş yaptığında, bilgisayar korsanları potansiyel olarak hassas verilere erişebiliyor ve kuruluşun işleyişini sekteye uğratabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Türkiye Pazarlama Müdürü Ünsal Yurdakonar, dijital büyümenin saldırıları yoğunlaştırdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Kötü amaçlı yazılımlar her zaman endişe kaynağı olsa da özellikle geçtiğimiz bir yılda bilgisayar korsanları, tüketicilere ve kurumsal yapılara ait sistemleri tehlikeye atmaya, kritik veri ve bilgilere erişim sağlamaya odaklandı. Geçen yıldan bu yana dijital dönüşümdeki büyüme ve Kovid-19 pandemisinden kaynaklanan uzaktan çalışmadaki artış göz önüne alındığında Orta Doğu ülkeleri, kullanıcı eğitimi veya siber güvenlik anlayışı eksikliğinden yararlanmak isteyenler için çekici bir hedef haline geldi. Orta Doğu ülkelerinde gördüğümüz tüm kötü amaçlı yazılım saldırılarındaki büyük artışlara rağmen Türkiye gibi bazı büyük ülkelerde hafif bir düşüş görmek şaşırtıcı değil. Bunun bilgisayar korsanlarının saldırı stratejilerini seçilmiş hedeflere yönlendirmesi ve kitlesel yıkıma neden olmayı amaçlayan gelişmiş kalıcı tehdit (APT) türü saldırılara odaklanması nedeniyle olduğuna inanıyoruz. META bölgesine bakıldığında, Kaspersky tarafından tespit edilen genel kötü amaçlı yazılım saldırılarının sayısı söz konusu olduğunda Türkiye hala ilk sırada yer alıyor.

Kötü amaçlı yazılım bir cihaza çeşitli şekillerde bulaşabilir. Örneğin, virüslü bir bağlantıya veya reklama tıklayarak, spam e-postadaki bir eki açarak veya güvenliği ihlal edilmiş bir uygulamayı indirerek buna sebep olabilirsiniz. Bu, bireysel kullanıcıları ve şirketleri bu tehditlere karşı korumak için proaktif kötü amaçlı yazılım korumasının gerekli olduğu anlamına gelir."

Açıklamada, kötü amaçlı yazılımlardan korunmak için dikkate alınması gereken önlemler şöyle sıralandı:

"İnternete bağlanan her cihaza antivirüs yazılımı yükleyin. Kaspersky, Kaspersky Security Cloud'u önerir. Yalnızca güvenilir sitelerden uygulama indirin. O zaman bile her zaman uygulama izinlerini kontrol edin ve bazı izinler mantıklı gelmiyorsa programı kurmayın. Özellikle şüpheli spam e-postalarından, mesajlarından veya şüpheli görünen web sitelerinden gelen doğrulanmamış bağlantılara tıklamayın. İşletim sistemlerini ve uygulamaları her zaman en son yamalarla güncel tutun. Bilgisayar korsanları korumasız cihazları hedefleyebileceğinden kafelerde, restoranlarda ve diğer yerlerde ücretsiz Wi-Fi kullanırken tedbirli olun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu