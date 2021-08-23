Türkiye, 6 ayda 44 milyon kötü amaçlı yazılım saldırısıyla META bölgesinde ilk sırada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkiye, 6 ayda 44 milyon kötü amaçlı yazılım saldırısıyla META bölgesinde ilk sırada

Türkiye, 6 ayda 44 milyon kötü amaçlı yazılım saldırısıyla META bölgesinde ilk sırada
Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu - Haberler | Ekonomi

Kaspersky araştırması; kötü amaçlı yazılımların Türkiye genelinde yaygın olduğunu, bu yılın ilk yarısında Türkiye'ye yönelik 44 milyon saldırı gerçekleştirdiğini ve 2020'nin ilk 6 ayına göre yüzde 4'lük düşüşe rağmen diğer Orta Doğu, Türkiye ve Afrika (META) ülkelerine kıyasla Türkiye'nin...

Kaspersky araştırması; kötü amaçlı yazılımların Türkiye genelinde yaygın olduğunu, bu yılın ilk yarısında Türkiye'ye yönelik 44 milyon saldırı gerçekleştirdiğini ve 2020'nin ilk 6 ayına göre yüzde 4'lük düşüşe rağmen diğer Orta Doğu, Türkiye ve Afrika (META) ülkelerine kıyasla Türkiye'nin kötü amaçlı yazılım saldırıları sayısında ilk sırada yer aldığını ortaya koydu.

Kaspersky'dan yapılan açıklamaya göre, uzaktan çalışan ve kurumsal ağlara kişisel cihazlarından erişen bu kadar çok insanın olduğu bir ortamda, şirketlerin hızla genişleyen saldırılarla mücadele etmesi gerekiyor. Yeterli korumaya sahip olmayan cihazlarda bir kez güvenlik ihlal edildiğinde ve bir çalışan ağa giriş yaptığında, bilgisayar korsanları potansiyel olarak hassas verilere erişebiliyor ve kuruluşun işleyişini sekteye uğratabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Türkiye Pazarlama Müdürü Ünsal Yurdakonar, dijital büyümenin saldırıları yoğunlaştırdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Kötü amaçlı yazılımlar her zaman endişe kaynağı olsa da özellikle geçtiğimiz bir yılda bilgisayar korsanları, tüketicilere ve kurumsal yapılara ait sistemleri tehlikeye atmaya, kritik veri ve bilgilere erişim sağlamaya odaklandı. Geçen yıldan bu yana dijital dönüşümdeki büyüme ve Kovid-19 pandemisinden kaynaklanan uzaktan çalışmadaki artış göz önüne alındığında Orta Doğu ülkeleri, kullanıcı eğitimi veya siber güvenlik anlayışı eksikliğinden yararlanmak isteyenler için çekici bir hedef haline geldi. Orta Doğu ülkelerinde gördüğümüz tüm kötü amaçlı yazılım saldırılarındaki büyük artışlara rağmen Türkiye gibi bazı büyük ülkelerde hafif bir düşüş görmek şaşırtıcı değil. Bunun bilgisayar korsanlarının saldırı stratejilerini seçilmiş hedeflere yönlendirmesi ve kitlesel yıkıma neden olmayı amaçlayan gelişmiş kalıcı tehdit (APT) türü saldırılara odaklanması nedeniyle olduğuna inanıyoruz. META bölgesine bakıldığında, Kaspersky tarafından tespit edilen genel kötü amaçlı yazılım saldırılarının sayısı söz konusu olduğunda Türkiye hala ilk sırada yer alıyor.

Kötü amaçlı yazılım bir cihaza çeşitli şekillerde bulaşabilir. Örneğin, virüslü bir bağlantıya veya reklama tıklayarak, spam e-postadaki bir eki açarak veya güvenliği ihlal edilmiş bir uygulamayı indirerek buna sebep olabilirsiniz. Bu, bireysel kullanıcıları ve şirketleri bu tehditlere karşı korumak için proaktif kötü amaçlı yazılım korumasının gerekli olduğu anlamına gelir."

Açıklamada, kötü amaçlı yazılımlardan korunmak için dikkate alınması gereken önlemler şöyle sıralandı:

"İnternete bağlanan her cihaza antivirüs yazılımı yükleyin. Kaspersky, Kaspersky Security Cloud'u önerir. Yalnızca güvenilir sitelerden uygulama indirin. O zaman bile her zaman uygulama izinlerini kontrol edin ve bazı izinler mantıklı gelmiyorsa programı kurmayın. Özellikle şüpheli spam e-postalarından, mesajlarından veya şüpheli görünen web sitelerinden gelen doğrulanmamış bağlantılara tıklamayın. İşletim sistemlerini ve uygulamaları her zaman en son yamalarla güncel tutun. Bilgisayar korsanları korumasız cihazları hedefleyebileceğinden kafelerde, restoranlarda ve diğer yerlerde ücretsiz Wi-Fi kullanırken tedbirli olun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu

Kızılay'dan Genel Başkan Kerem Kınık hakkındaki '13 ayrı maaş alıyor' iddiasına yanıt: Tek yerden maaş alıyor
Kızılay'dan Genel Başkan Kerem Kınık hakkındaki "13 ayrı maaş alıyor" iddiasına yanıt: Tek yerden maaş alıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Adem Murat Yücel Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel İrem Derici Kaan Yıldırım Merve Boluğur
Spor Ali Koç Erol Bulut Mesut Özil Lionel Messi Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Türkiye, 6 ayda 44 milyon kötü amaçlı yazılım saldırısıyla META bölgesinde ilk sırada - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.8.2021 10:48:01. #1.16#

title