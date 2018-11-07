Türkiye 5. Kez Itu Konsey Üyeliğine Hak Kazandı

Türkiye 146 ülkenin oyunu alarak 5. kez Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) Konsey üyeliğine hak kazandı.

Küresel ölçekte haberleşme ağları ve hizmetleri arasında eşgüdüm sağlamayı amaçlayan bir Birleşmiş Milletler (BM) ihtisas kuruluşu olan Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'nin (ITU) konsey üyeliği seçimleri 5 Kasım 2018 tarihinde Dubai'de yapıldı. Seçimler neticesinde Türkiye, 146 ülkenin oyunu alarak 5. kez ITU Konsey üyeliğine hak kazandı. - ANKARA