"Türkiye 4binden fazla DEAŞ'lıyı etkisiz hala getirirken,YPG 800 DEAŞ'lıyı serbest bıraktı"

17.11.2019 18:00 | Son Güncelleme: 17.11.2019 18:00

MSB: "Türkiye, sahada DEAŞ ile göğüs göğüse savaşan tek NATO ve koalisyon ülkesi olarak Suriye ve Irak'ta 4 binden fazla azılı DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirirken, PKK/YPG terör örgütü ise Tel Abyad hapishanesindeki en az 800 civarı DEAŞ'lıyı serbest bırakmıştır."

(İHA)

Kaynak: İHA