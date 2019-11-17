"Türkiye 4binden fazla DEAŞ'lıyı etkisiz hala getirirken,YPG 800 DEAŞ'lıyı serbest bıraktı"
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"Türkiye 4binden fazla DEAŞ'lıyı etkisiz hala getirirken,YPG 800 DEAŞ'lıyı serbest bıraktı"

MSB: "Türkiye, sahada DEAŞ ile göğüs göğüse savaşan tek NATO ve koalisyon ülkesi olarak Suriye ve Irak'ta 4 binden fazla azılı DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirirken, PKK/YPG terör örgütü ise Tel Abyad hapishanesindeki en az 800 civarı DEAŞ'lıyı serbest bırakmıştır.

17.11.2019 18:00 | Son Güncelleme: 17.11.2019 18:00

MSB: "Türkiye, sahada DEAŞ ile göğüs göğüse savaşan tek NATO ve koalisyon ülkesi olarak Suriye ve Irak'ta 4 binden fazla azılı DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirirken, PKK/YPG terör örgütü ise Tel Abyad hapishanesindeki en az 800 civarı DEAŞ'lıyı serbest bırakmıştır."

(İHA)

Kaynak: İHA
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