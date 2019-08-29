Türkiye, 39 Avrupa ülkesi içinde enerjide ithalata en fazla bağımlı beşinci ülke

29.08.2019 08:30

Türkiye enerji kaynaklarını çeşitlendirmek için büyük bir mücadele veriyor ancak enerjide büyük ölçüde ithalata bağımlı. Enerji ihtiyacının yüzde 77'sini ithal ederek karşılayan ülke enerjide ithalata bağımlılıkta 39 Avrupa ülkesi içinde 5. sırada yer alıyor. Bu bağımlılık son yıllarda yükselen bir ivme yakalamış durumda.



28 Avrupa Birliği (AB) üyesinin enerji ithalatı bağımlılığı ise yüzde 55. Euronews.com'da Görüntüle