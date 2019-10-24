Türkiye 32. sıraya yükseldi

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 32'nciliğe yükseldi.

24.10.2019 11:34
Türkiye 32. sıraya yükseldi

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 32'nciliğe yükseldi.

FIFA'nın internet sitesinden açıklanan ekim ayı dünya sıralamasına göre Belçika, zirvede yer almayı sürdürdü. Fransa 2, Brezilya ise 3. sıradaki yerini korudu.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda oynadığı Arnavutluk maçını 1-0 kazanan ve Fransa ile 1-1 berabere kalan ay-yıldızlılar, 4 basamak yükselerek 1490 puanla 32'nciliğe yerleşti.

Kosova ise 114. sıraya tırmanarak tarihinin en iyi derecesine ulaştı.


Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 28 Kasım'da açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

SıraTakımPuanDeğişim
1Belçika1755 -
2Fransa 1726 -
3Brezilya 1715 -
4İngiltere1651 -
5Uruguay1642 +1
6Portekiz

1632 -1
7Hırvatistan1631 +1
8İspanya 1625 -1
9 Arjantin

1617

 +1
10Kolombiya

1615 -1

Kaynak: AA
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