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Türkiye 3 Bant Erkekler Bilardo Şampiyonası'nın 3. etabı sona erdi

Türkiye 3 Bant Erkekler Bilardo Şampiyonası'nın 3. etabı sona erdi
AA / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor

Ankara'da düzenlenen Türkiye 3 Bant Erkekler Bilardo Şampiyonası'nın 3. etabını Tayfun Taşdemir kazandı.

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ANKARA (AA) - Ankara'da düzenlenen Türkiye 3 Bant Erkekler Bilardo Şampiyonası'nın 3. etabını Tayfun Taşdemir kazandı.

Türkiye Bilardo Federasyonunun Gölbaşı'ndaki yeni tesisinde gerçekleştirilen organizasyonun finalinde, Tayfun Taşdemir ve Gökhan Salman karşılaştı.

Müsabakayı 40-38 kazanan Tayfun Taşdemir, etabın galibi oldu. Gökhan Salman ikinci sırayı alırken, yarı finalistler Ömer Karakurt ile Necdet Yalçın üçüncülüğü paylaştı.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor Haberleri

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