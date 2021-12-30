Türkiye 3 Bant Erkekler Bilardo Şampiyonası'nın final etabını Turgay Orak kazanırken, genel klasmanda zirvede Tayfun Taşdemir yer aldı.

Türkiye Bilardo Federasyonunun açıklamasına göre, federasyonun Gölbaşı Tesisleri'nde 28-30 Aralık'ta yapılan şampiyonan final etabı sona erdi.

Finalde Mehmet Can Çapak'ı 40-38 yenen Turgay Orak, final etabının galibi oldu. Yarı finalistler Tayfun Taşdemir ve Yavuz Güngördü üçüncülüğü paylaştı.

2021 Selin Özden Sezonu erkekler genel klasman şampiyonu ise Tayfun Taşdemir oldu. Genel klasmanda Mehmet Can Çapak ikinciliği elde ederken, Turgay Orak üçüncü, Lütfi Çenet ise dördüncü sırada yer aldı.