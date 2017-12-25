Türkiye Bilardo Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda yarı finale kalan sporcular belirlendi.



Sinop'taki Atatürk Spor Salonu'nda yapılan müsabakaların ardından Tolgahan Kiraz, Mehmet Can Çapak,Tayfun Taşdemir ve Ömer Karakurt, yarı finale çıktı.



Şampiyonaya yarın oynanacak yarı final ve final müsabakalarıyla sona erecek.



Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan, müsabakaların ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, final turuna kalan sporcuları tebrik ederek, "Şampiyona çok güzel karşılaşmalara sahne olmaya devam ediyor. Yarın final müsabakaları olacak. Tüm vatandaşlarımızı yarın oynanacak final müsabakalarını izlemeye davet ediyorum." diye konuştu.