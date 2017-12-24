Türkiye Bilardo Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda son 16 turuna kalan sporcular belirlendi.



Sinop'taki Atatürk Spor Salonu'nda yapılan müsabakaların ardından son 16 turunda yer almaya hak kazanan sporcular şunlar:



Semih Saygıner, Turgay Orak, Murat Naci Çoklu, Tayfun Taşdemir, Serdal Baş, Tolgahan Kiraz, Ömer Karakurt, Mehmet Can Çapak, Soner Taş, Gökhan Salman, Lütfi Çenet, Mesut Ekici, Emrullah Başeğmez, Adnan Yüksel, Murat Tüzül ve Muharrem Peker.



Şampiyonaya yarın oynanacak müsabakalarla devam edilecek.