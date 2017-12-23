Türkiye Bilardo Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nın final etabı Sinop'ta başladı.



Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve üç gün sürecek şampiyonaya Türkiye'nin çeşitli illerinden 32 sporcu katılıyor.



Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan, açılış töreninde yaptığı konuşmada, şampiyonanın Antalya, Giresun ve Balıkesir'de yapılan diğer etaplarının çok iyi mücadelelere sahne olduğunu söyledi.



Rakiplerini yenme başarısı gösteren 32 sporcunun final etabına katılma hakkı kazandığını aktaran Ercan, "Çok güzel ve zevkli karşılaşmalar olacağına inanıyorum. Çünkü buradaki müsabakalar sonucunda bazı sporcularımız milli takım kadrosuna yer alacak. Şampiyonanın Sinop'ta gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyor, tüm sporcu arkadaşlarıma başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.



Ercan'ın konuşmasının ardından Vali Hasan İpek'in vuruşuyla şampiyonanın açılışı yapıldı.