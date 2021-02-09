"Türkiye 26. Zeka Oyunları Yarışması" başvuruları 28 Mart'ta sona erecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

"Türkiye 26. Zeka Oyunları Yarışması" başvuruları 28 Mart'ta sona erecek

09.02.2021 13:43 | Son Güncelleme: 09.02.2021 13:47

Türkiye 26. Zeka Oyunları Yarışması "Oyun 2021"e başvurular, 28 Mart saat 23.59'a kadar devam edecek.

Türkiye 26. Zeka Oyunları Yarışması "Oyun 2021"e başvurular, 28 Mart saat 23.59'a kadar devam edecek.

Türkiye Zeka Vakfından (TZV) yapılan açıklamaya göre, insanların düşünme ve problem çözme becerilerini arttırmaya katkıda bulunmak amacıyla her yıl düzenlenen Türkiye Zeka Oyunları Yarışması "Oyun 2021", 26'ncı senesinde salgın koşullarına uygun gerçekleştirilecek.

Yaş ve eğitim sınırlaması olmadan, okuma yazma ve matematikte dört işlem becerisine sahip herkesin katılabildiği yarışma, eleme, yarı final ve final sınavı olmak üzere 3 aşamadan oluşuyor.

"Minikler", "Çocuklar", "Gençler", "Yetişkinler" ve "Emektarlar" ismiyle 5 kategoriden oluşan yarışmada, sözel, sayısal, görsel ve mantık alanlarında orijinal zeka soruları yer alıyor.

Yarışmanın soruları, Türkiye Zeka Vakfı Başkanı Emrehan Halıcı tarafından hazırlanıyor.

"Oyun 2021" için kayıtlar, 28 Mart saat 23.59'a kadar devam edecek.

Eleme sınavı, 8 Şubat-29 Mart'ta internetten yapılacak, yarı final 24 Nisan'da, final sınavı ise 29 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Yarışma, derece alanlara ödüllerinin verilmesi ile son bulacak.

Yarışma sonunda her kategoride ilk 5 dereceye girenlere, TZV Başarı Madalyası verilecek.

Yarı final ve final sınavına katılım hakkı kazananlara, başarı belgesi; eleme sınavına katılanlara katılım belgesi verilecek. Her kategoride ilk 10 dereceye girenler, TZV yarışma sayfasında ilan edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Angela Merkel Muharrem İnce Leyla Şahin Usta Temel Karamollaoğlu
Magazin Ali Sunal Feyza Aktan Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Ömer Ali Ozan Tufan Aykut Kocaman Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İzmir İstifa Yangın Fırtına
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: "Türkiye 26. Zeka Oyunları Yarışması" başvuruları 28 Mart'ta sona erecek - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.2.2021 14:04:25. #1.16#
title