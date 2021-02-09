"Türkiye 26. Zeka Oyunları Yarışması" başvuruları 28 Mart'ta sona erecek

Türkiye 26. Zeka Oyunları Yarışması "Oyun 2021"e başvurular, 28 Mart saat 23.59'a kadar devam edecek.

Türkiye 26. Zeka Oyunları Yarışması "Oyun 2021"e başvurular, 28 Mart saat 23.59'a kadar devam edecek.

Türkiye Zeka Vakfından (TZV) yapılan açıklamaya göre, insanların düşünme ve problem çözme becerilerini arttırmaya katkıda bulunmak amacıyla her yıl düzenlenen Türkiye Zeka Oyunları Yarışması "Oyun 2021", 26'ncı senesinde salgın koşullarına uygun gerçekleştirilecek.

Yaş ve eğitim sınırlaması olmadan, okuma yazma ve matematikte dört işlem becerisine sahip herkesin katılabildiği yarışma, eleme, yarı final ve final sınavı olmak üzere 3 aşamadan oluşuyor.

"Minikler", "Çocuklar", "Gençler", "Yetişkinler" ve "Emektarlar" ismiyle 5 kategoriden oluşan yarışmada, sözel, sayısal, görsel ve mantık alanlarında orijinal zeka soruları yer alıyor.

Yarışmanın soruları, Türkiye Zeka Vakfı Başkanı Emrehan Halıcı tarafından hazırlanıyor.

"Oyun 2021" için kayıtlar, 28 Mart saat 23.59'a kadar devam edecek.

Eleme sınavı, 8 Şubat-29 Mart'ta internetten yapılacak, yarı final 24 Nisan'da, final sınavı ise 29 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Yarışma, derece alanlara ödüllerinin verilmesi ile son bulacak.

Yarışma sonunda her kategoride ilk 5 dereceye girenlere, TZV Başarı Madalyası verilecek.

Yarı final ve final sınavına katılım hakkı kazananlara, başarı belgesi; eleme sınavına katılanlara katılım belgesi verilecek. Her kategoride ilk 10 dereceye girenler, TZV yarışma sayfasında ilan edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu