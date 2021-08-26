Türkiye, 25. Dünya Karate Şampiyonası'na iddialı hazırlanıyor
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Türkiye, 25. Dünya Karate Şampiyonası'na iddialı hazırlanıyor

Türkiye, 25. Dünya Karate Şampiyonası'na iddialı hazırlanıyor
Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin - Haberler | Spor

Türkiye Karate Federasyonu (TKF) Başkanı Mehmet Kör, Dubai'de yapılacak 25. Dünya Karate Şampiyonası'na ilişkin, "Şampiyonada en az 6 tane final oynayabiliriz. Bu kadar iddialıyız. Takımımız orada çok büyük başarı elde edecek.

Türkiye Karate Federasyonu (TKF) Başkanı Mehmet Kör, Dubai'de yapılacak 25. Dünya Karate Şampiyonası'na ilişkin, "Şampiyonada en az 6 tane final oynayabiliriz. Bu kadar iddialıyız. Takımımız orada çok büyük başarı elde edecek. Klasmanda da birinci olarak gelme şansımız çok yüksek." dedi.

Türkiye Yıldızlar Karate Şampiyonası'nı takip etmek için Kayseri'ye gelen Kör, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen 25. Dünya Karate Şampiyonası'nın 6-18 Kasım tarihlerinde Dubai'de gerçekleşeceğini söyledi.

Şampiyona öncesi 25-30 Eylül tarihlerinde Adana'da Türkiye Karate Şampiyonası düzenleneceği belirten Kör, "Burada A Milli Takımı'mız belirlenecek. Bunun akabinde takımımız bir premier lige katılacak ve kampa girecek. Kamptan hemen sonra da inşallah Dubai'ye gideceğiz. 6-18 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek büyük bir şampiyona. Buradaki şampiyonada en az 6 tane final oynayabiliriz. Bu kadar iddialıyız. Takımımız orada çok büyük başarı elde edecek. Klasmanda da birinci olarak gelme şansımız çok yüksek." ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanımız bizi yakından takip ediyor"

Kör, Japonya'da yapılan Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'nin gururu olduklarını söyledi.

Karate branşında en fazla madalya alan ülke olduklarını anımsatan Kör, şöyle devam etti:

"Türkiye'de 1970'lerde Onursal Kurucu Başkanımız Hakkı Koşar hocamızın büyük çalışmalarıyla karate branşı başlıyor. 1990'lı yıllarda da federasyon kuruluyor. O zaman ki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Cumhurbaşkanımızın sayesinde tüm başarılı sporcularımızın önü açılıyor. Devletimizin katkısı ve desteği çok büyük. Genel müdürlüğümüz, Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Cumhurbaşkanımızın çok büyük desteği var. Sporcularımızın başarılı olması için biz ne istiyorsak, gece gündüz, devletimiz bunları o gün içerisinde yerine getiriyor. Cumhurbaşkanımız bizi yakından takip ediyor, her maç öncesi, sonrası, gitmeden ve geldikten sonra bizden bilgi alıyor."

Kör, son 3 yıldır Avrupa ümit, genç ve 21 yaş altı kategorilerinde Avrupa şampiyonu olduklarını da kaydederek, katılacakları diğer şampiyonalarla başarı ve madalya sayısını artırmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin

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