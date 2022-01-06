KAYSERİ (AA) - Türkiye 23 Yaş Altı Grekoromen Güreş Şampiyonası yarın Kayseri'de başlayacak.

Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kayseri Atatürk Spor Kompleksi'nde düzenlenecek ve 3 gün sürecek organizasyonda 32 ilden 327 sporcu mücadele edecek.

Şampiyonada yarın 55, 63, 72, 82, 97 kilolarda eleme, çeyrek final ve yarı final müsabakaları yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Kayseri'de böyle büyük bir organizasyon düzenleyecek olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, organizasyona katılacak kulüp, sporcu ve antrenörlere başarı diledi.

AA / Musa Samur - Spor Haberleri

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