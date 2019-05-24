Türkiye, 2026'da 600 megavat batarya kapasitesine ihtiyaç duyabilir

Türkiye'de rüzgar ve güneş enerjisinin toplam elektrik üretimindeki payının yüzde 30 seviyesine çıkması durumunda, iletim şebekesinin sorunsuz işletilebilmesi için batarya depolama yatırımlarına ihtiyaç duyulacağı öngörülüyor.

Türkiye, 2026'da 600 megavat batarya kapasitesine ihtiyaç duyabilir

Türkiye'de rüzgar ve güneş enerjisinin toplam elektrik üretimindeki payının yüzde 30 seviyesine çıkması durumunda, iletim şebekesinin sorunsuz işletilebilmesi için batarya depolama yatırımlarına ihtiyaç duyulacağı öngörülüyor.

Kaynak: Dunya.com

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