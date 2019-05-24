Türkiye, 2026'da 600 megavat batarya kapasitesine ihtiyaç duyabilir
Türkiye'de rüzgar ve güneş enerjisinin toplam elektrik üretimindeki payının yüzde 30 seviyesine çıkması durumunda, iletim şebekesinin sorunsuz işletilebilmesi için batarya depolama yatırımlarına ihtiyaç duyulacağı öngörülüyor.
24.05.2019 11:33
Türkiye'de rüzgar ve güneş enerjisinin toplam elektrik üretimindeki payının yüzde 30 seviyesine çıkması durumunda, iletim şebekesinin sorunsuz işletilebilmesi için batarya depolama yatırımlarına ihtiyaç duyulacağı öngörülüyor.