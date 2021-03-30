Türkiye, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'ndeki ilk puan kaybını Letonya karşısında yaşadı
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Türkiye, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'ndeki ilk puan kaybını Letonya karşısında yaşadı

Anadolu Ajansı / Hilmi Sever - Haberler | Spor
Türkiye, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'ndeki ilk puan kaybını Letonya karşısında yaşadı

A Milli Futbol Takımı, Letonya ile 3-3 berabere kaldı ve 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'ndeki ilk puan kaybını yaşadı.

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A Milli Futbol Takımı, Letonya ile 3-3 berabere kaldı ve 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'ndeki ilk puan kaybını yaşadı.

İlk maçında Hollanda'yı, ikinci maçında Norveç'i yenen ay-yıldızlı ekip Letonya ile berabere kalarak puanını 7'ye yükseltti ve liderliğini sürdürdü.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan G Grubu üçüncü maçında Türkiye'nin golleri 2. dakikada Kenan Karaman, 33. dakikada Hakan Çalhanoğlu ve 52. dakikada penaltıdan Burak Yılmaz attı. Letonya'nın golleri ise 35. dakikada Savalnieks, 58. dakikada Uldrikis ve 79'da Ikaunieks'ten geldi.

Milli takımın 33. dakikada Caner Erkin ile bir topu da direkten döndü.

Türkiye, gruptaki dördüncü karşılaşmasını 1 Eylül'de sahasında Karadağ ile oynayacak.

Letonya yine ters geldi

Türkiye'nin, Letonya karşısındaki galibiyet özlemi 6. maça yükseldi.

Letonya ile tarihindeki 7. maçı oynayan ay-yıldızlı ekip, rakibine karşı ikinci yenilgisini alırken, 4 maç ise berabere bitti.

Milli takım, Letonya karşısındaki ilk ve tek galibiyetini ise 1924 yılında oynanan özel maçta 3-1'lik sonuçla elde etti.

Kenan Karaman 5. golünü attı

A Milli Takımı, Letonya karşısında 1-0 öne geçiren golü karşılaşmanın 2. dakikasında Kenan Karaman attı.

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde ilk golünü atan Kenan, ay-yıldızlı forma ile çıktığı 19. maçta 5. kez gol sevinci yaşadı.

Burak Yılmaz elemelerdeki gol sayısını 4'e yükseltti

A Milli Takımın Kaptanı Burak Yılmaz, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'ndeki 3. maçında 4. golünü attı.

Hollanda karşısında hat-trick yapan Burak, Letonya karşılaşmasında da ay-yıldızlı ekibin 3. golünü 52. dakikada penaltıdan attı.

Kaptan Burak, Mert Müldür'ün düşürülmesiyle 51. dakikada kazanılan penaltıda, topu kaleci Steinbors'un sağından ağlara gönderdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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