Türkiye 2021 yılının ilk 3 ayında toplam 2 milyon 689 bin 986 ziyaretçiyi ağırladı

Küresel salgın sürecinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 53,92 azalış yaşayan Türkiye'ye gelenlerin 1 milyon 953 bin 86'sı yabancı ziyaretçi, 736 bin 900'ü de yurt dışı ikametli vatandaş oldu.

İlk 3 ayda 2 milyar 452 milyon 213 bin dolar turizm geliri elde edilirken ortalama harcama 943 dolar, gecelik gelir ise 56 dolar olarak gerçekleşti.

En çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında yılın ilk 3 ayında 395 bin 915 ziyaretçi ile Rusya Federasyonu ilk sırada yer aldı. İran 152 bin 923 ziyaretçi ile ikinci, Almanya 130 bin 897 ziyaretçi ile üçüncü oldu. Almanya'yı sırasıyla Bulgaristan ve Ukrayna izledi.

Mart'ta Yüzde 26,07 Artış

Kültür ve Turizm Bakanlığının sınır giriş çıkış istatistiklerine göre, Türkiye'ye Mart ayında 905 bin 323 yabancı ziyaretçi geldi.

Türkiye bir önceki yılın aynı ayına göre turizmde yüzde 26,07 artış yaşadı.

Mart ayında en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında ise; geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 179,99 artış ve 219 bin 458 ziyaretçi ile Rusya Federasyonu birinci, yüzde 3 bin 522 artış ve 71 bin 517 ziyaretçi ile İran ikinci, yüzde 5,07 azalış ve 70 bin 969 ziyaretçi ile de Almanya üçüncü oldu. Almanya'yı sırasıyla Ukrayna ve Bulgaristan izledi.

Kaynak: Bültenler