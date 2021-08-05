Türkiye, 2021 Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak

Son yıllarda hem salon voleybolunda hem de plaj voleybolunda uluslararası seviyede birçok önemli organizasyona ev sahipliği yapan Türkiye, bu yıl 14-19 Aralık 2021 tarihlerinde düzenlenecek FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'nın ev sahibi olacak.

Son yıllarda hem salon voleybolunda hem de plaj voleybolunda uluslararası seviyede birçok önemli organizasyona ev sahipliği yapan Türkiye, bu yıl 14-19 Aralık 2021 tarihlerinde düzenlenecek FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'nın ev sahibi olacak.

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından 1991 yılından bu yana organize edilen Dünya Kulüpler Şampiyonası'na ilk kez ev sahipliği yapacak olan Türkiye, kadınlar kategorisinde 6 şampiyonluk, 2 ikincilik ve 4 üçüncülük elde etti.

Avrupa kıtasından Şampiyonlar Ligi'ni ilk üç sırada tamamlayan takımlar, Amerika kıtasından kulüpler şampiyonu ve ikincisi, Asya kıtasından kulüpler şampiyonu ve ikincisi ile FIVB tarafından wild card ile davet edilen kulüpler arasında gerçekleştirilecek dev organizasyona ev sahipliği yapacak şehir ise ilerleyen günlerde belli olacak.

Türkiye, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'na iki takımla katılacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı