Türkiye 2021 CEV Voleybol turnuvasında kimle eşleşti? Türkiye son 16, çeyrek final ve yarı final rakipleri kim olacak?

2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda grup maçlarının çoğu tamamlandı. Grup maçlarının ardından son 16 eşleşmeleri merak edildi. Peki, Türkiye son 16, çeyrek final ve yarı final rakipleri kim olacak? Türkiye 2021 CEV Voleybol turnuvasında kimle eşleşti? İşte kısaca bilgiler...

CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi son 16 turuna geçildi. Eşleşmeler ise belli oldu. Milli takımımız grubu lider tamamladığı için B grubunun 4. sü olan Çekya ile eşleşti. Maç 29 Ağustos Pazar günü oynanacak. Peki, Türkiye 2021 CEV Voleybol turnuvasında kimle eşleşti? Türkiye son 16, çeyrek final ve yarı final rakipleri kim olacak?

2021 CEV AVRUPA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI GRUP MAÇLARI BİTTİ Mİ?

Şampiyonada grup maçları 18-26 Ağustos'ta, 8'li finaller ise 28-30 Ağustos'ta oynanacak. Çeyrek final ile yarı final karşılaşmalarının 31 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde yapılacağı turnuvada şampiyonluk ve üçüncülük müsabakaları ise 4 Eylül'de oynanacak.

TÜRKİYE GRUPTA KAÇINCI OLDU?

Milli takımımız grupta 5'te 5 yaptı ve lider olarak gruptan çıktı.

Türkiye D grubu son maçında Hollanda'yı 3-0 mağlup etti ve grubu lider tamamladı. Buna göre ülkemiz B grubu 4. sü ile eşleşmiş oldu. B grubu 4. sırasında Çekya takımı yer alıyor. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

2021 CEV AVRUPA ŞAMPİYONASI GRUPLARI

2021 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda gruplar şöyle: Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

A Grubu: Sırbistan, Azerbaycan, Belçika, Bosna Hersek, Fransa, Rusya.

B Grubu: Bulgaristan, Çekya, Almanya, Yunanistan, Polonya, İspanya.

C Grubu: Hırvatistan, Belarus, Macaristan, İtalya, Slovakya, İsviçre.

D Grubu: Romanya, Türkiye, Finlandiya, İsveç, Hollanda, Ukrayna.

TÜRKİYE SON 16'DA KİMLE EŞLEŞTİ?

Türkiye D grubu son maçında Hollanda'yı 3-0 mağlup etti ve grubu lider tamamladı. Buna göre ülkemiz B grubu 4. sü ile eşleşmiş oldu. B grubu 4. sırasında Çekya takımı yer alıyor. Türkiye-Çekya son 16 turu voleybol maçı 29 Ağustos Pazar günü oynanacaktır. Takımımıza başarılar diliyoruz.

Türkiye, Çek Cumhuriyeti (Çekya) ile eşleşti.