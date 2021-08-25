Türkiye 2021 CEV Voleybol turnuvasında kimle eşleşti? Türkiye son 16, çeyrek final ve yarı final rakipleri kim olacak?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkiye 2021 CEV Voleybol turnuvasında kimle eşleşti? Türkiye son 16, çeyrek final ve yarı final rakipleri kim olacak?

Türkiye 2021 CEV Voleybol turnuvasında kimle eşleşti? Türkiye son 16, çeyrek final ve yarı final rakipleri kim olacak?
Haberler.com - Haberler | Gündem

2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda grup maçlarının çoğu tamamlandı. Grup maçlarının ardından son 16 eşleşmeleri merak edildi. Peki, Türkiye son 16, çeyrek final ve yarı final rakipleri kim olacak? Türkiye 2021 CEV Voleybol turnuvasında kimle eşleşti? İşte kısaca bilgiler...

CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi son 16 turuna geçildi. Eşleşmeler ise belli oldu. Milli takımımız grubu lider tamamladığı için B grubunun 4. sü olan Çekya ile eşleşti. Maç 29 Ağustos Pazar günü oynanacak. Peki, Türkiye 2021 CEV Voleybol turnuvasında kimle eşleşti? Türkiye son 16, çeyrek final ve yarı final rakipleri kim olacak?

2021 CEV AVRUPA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI GRUP MAÇLARI BİTTİ Mİ?

Şampiyonada grup maçları 18-26 Ağustos'ta, 8'li finaller ise 28-30 Ağustos'ta oynanacak. Çeyrek final ile yarı final karşılaşmalarının 31 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde yapılacağı turnuvada şampiyonluk ve üçüncülük müsabakaları ise 4 Eylül'de oynanacak.

TÜRKİYE GRUPTA KAÇINCI OLDU?

Milli takımımız grupta 5'te 5 yaptı ve lider olarak gruptan çıktı.

Türkiye D grubu son maçında Hollanda'yı 3-0 mağlup etti ve grubu lider tamamladı. Buna göre ülkemiz B grubu 4. sü ile eşleşmiş oldu. B grubu 4. sırasında Çekya takımı yer alıyor. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

2021 CEV AVRUPA ŞAMPİYONASI GRUPLARI

2021 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda gruplar şöyle: Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

  • A Grubu: Sırbistan, Azerbaycan, Belçika, Bosna Hersek, Fransa, Rusya.
  • B Grubu: Bulgaristan, Çekya, Almanya, Yunanistan, Polonya, İspanya.
  • C Grubu: Hırvatistan, Belarus, Macaristan, İtalya, Slovakya, İsviçre.
  • D Grubu: Romanya, Türkiye, Finlandiya, İsveç, Hollanda, Ukrayna.

TÜRKİYE SON 16'DA KİMLE EŞLEŞTİ?

Türkiye D grubu son maçında Hollanda'yı 3-0 mağlup etti ve grubu lider tamamladı. Buna göre ülkemiz B grubu 4. sü ile eşleşmiş oldu. B grubu 4. sırasında Çekya takımı yer alıyor. Türkiye-Çekya son 16 turu voleybol maçı 29 Ağustos Pazar günü oynanacaktır. Takımımıza başarılar diliyoruz.

Türkiye, Çek Cumhuriyeti (Çekya) ile eşleşti.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Ekrem İmamoğlu İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Burcu Biricik Seren Serengil Serenay Sarıkaya
Spor Marcao Burak Elmas Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Türkiye 2021 CEV Voleybol turnuvasında kimle eşleşti? Türkiye son 16, çeyrek final ve yarı final rakipleri kim olacak? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.8.2021 11:51:25. #1.14#

title