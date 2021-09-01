Türkiye 2021 CEV Voleybol Şampiyonasında yarı finalde kimle eşleşti? 2021 CEV Avrupa Şampiyonası Voleybol eşleşmeleri! Kim kimle eşleşti?

2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Milli takımımız dün çeyrek finalde Polonya'yı 3-0 mağlup etmişti ve yarı finale yükselmişti. Bunun ardından vatandaşlar Türkiye yarı finalde kimle eşleşti? Türkiye 2021 CEV Voleybol Şampiyonasında yarı finalde kimle eşleşti? 2021 CEV Avrupa Şampiyonası Voleybol eşleşmeleri! Kim kimle eşleşti? sorularının cevaplarını merak etti. İşte cevaplar...

2021 CEV Voleybol turnuvasında çeyrek final maçları bugün tamamlanacak. Ülkemiz yarı finale yükselmişti. Türkiye yarı finalde kimle eşleşti merak edildi. Peki, Türkiye 2021 CEV Voleybol Şampiyonasında yarı finalde kimle eşleşti? Hangi takım kiminle eşleşecek? İşte voleybol turnuvası eşleşmeleri...

2021 CEV AVRUPA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI GRUP MAÇLARI BİTTİ Mİ?

Şampiyonada grup maçları 18-26 Ağustos'ta, 8'li finaller ise 28-30 Ağustos'ta oynanacak. Çeyrek final ile yarı final karşılaşmalarının 31 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde yapılacağı turnuvada şampiyonluk ve üçüncülük müsabakaları ise 4 Eylül'de oynanacak. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

TÜRKİYE GRUPTA KAÇINCI OLDU?

Milli takımımız grupta 5'te 5 yaptı ve lider olarak gruptan çıktı. Türkiye D grubu son maçında Hollanda'yı 3-0 mağlup etti ve grubu lider tamamladı. Buna göre ülkemiz B grubu 4. sü ile eşleşmiş oldu. B grubu 4. sırasında Çekya takımı yer alıyor.

Türkiye son 16 eşleşmesinde Çekya'yı 3-1 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Türkiye çeyrek finalde Polonya'yı 3-0 yendi ve yarı finale yükseldi.

2021 CEV AVRUPA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ VE SONUÇLARI

Çeyrek final eşleşmeleri ve sonuçları şu şekilde:

Türkiye 3 - 0 Polonya

İsveç 0 - 3 Hollanda

Sırbistan - Fransa : Henüz oynanmadı 1 Eylül'de oynanacak.

İtalya - Rusya : Henüz oynanmadı 1 Eylül'de oynanacak.

2021 CEV AVRUPA VOLEYBOL YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Türkiye, Sırbistan - Fransa maçının galibi yarı finalde karşılaşacak.

Hollanda, İtalya - Rusya maçının galibi yarı finalde karşılaşacak.

Ülkemize başarılar diliyoruz.