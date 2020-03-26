Türkiye 2020'de yüzde 1,4 daralacak
Koronavirüs nedeniyle dünya ekonomilerinde büyük daralmaların yaşanması bekleniyor.
26.03.2020 11:37 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:37
Koronavirüs nedeniyle dünya ekonomilerinde büyük daralmaların yaşanması bekleniyor. Bu beklentileri raporlayan Moody's, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 1.4 daralmasını bekliyor.
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Kaynak: Dunya.com