Türkiye 2020'de Ukrayna'ya en fazla meyve ihraç eden ülke oldu
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Türkiye 2020'de Ukrayna'ya en fazla meyve ihraç eden ülke oldu

16.03.2021 23:17 | Son Güncelleme: 16.03.2021 23:21
Türkiye 2020'de Ukrayna'ya en fazla meyve ihraç eden ülke oldu

Türkiye, 2020'de Ukrayna'daki meyve ithalatının yüzde 28,8'ini gerçekleştirerek ilk sırada yer aldı.

Türkiye, 2020'de Ukrayna'daki meyve ithalatının yüzde 28,8'ini gerçekleştirerek ilk sırada yer aldı.

Tarım Ekonomisi Enstitüsünün verilerine göre, Türkiye Ukrayna'ya geçen sene 269 bin ton meyve sattı.

Türkiye, Ukrayna'daki meyve ithalatının yüzde 28,8'ini gerçekleştirerek ilk sırada yer aldı. Ukrayna'ya meyve satan ülkeler sıralamasında Türkiye'yi yüzde 12,9 ile Ekvador, yüzde 6,2 ile Yunanistan ve yüzde 5,8 ile Kosta Rika takip etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

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