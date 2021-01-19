Türkiye 2020'de Tacikistan'a en çok yardım gönderen ülkeler arasında
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Türkiye 2020'de Tacikistan'a en çok yardım gönderen ülkeler arasında

19.01.2021 18:49 | Son Güncelleme: 19.01.2021 18:53
Türkiye 2020'de Tacikistan'a en çok yardım gönderen ülkeler arasında

Türkiye geçen sene Tacikistan'a en çok insani yardım gönderen ülkeler arasında yer aldı.

Türkiye geçen sene Tacikistan'a en çok insani yardım gönderen ülkeler arasında yer aldı.

Tacikistan İstatistik Kurumundan yapılan açıklamaya göre, 2020'de ülkeye 62 ülkeden 56 milyon dolarlık insani yardım gönderildi.

Bu dönemde ülkeye gönderilen 23 bin ton insani yardım arasında gıda ürünleri, tıbbi ilaç ve malzeme ile diğer eşyalar yer aldı.

Ülkeye en çok yardım gönderen ülkeler arasında yüzde 37,3'lük payla Çin ilk sırada gelirken, yüzde 8,5'lik payla Rusya ikinci, yüzde 7,6'lık paylarla Türkiye ve Özbekistan üçüncü sırada yer aldı.

Tacikistan'a 2019'da dünyanın 55 ülkesinden toplam değeri 54,7 milyon dolar olan 18,3 bin ton insani yardım gönderilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov

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