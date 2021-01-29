Türkiye 2020'de yaklaşık 16 milyon ziyaretçiyi ağırladı
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Türkiye 2020'de yaklaşık 16 milyon ziyaretçiyi ağırladı

29.01.2021 13:06 | Son Güncelleme: 29.01.2021 13:28
Türkiye 2020'de yaklaşık 16 milyon ziyaretçiyi ağırladı

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında güvenli turizm uygulamasını başlatan Türkiye, geçen yıl yaklaşık 16 milyon ziyaretçiyi ağırladı.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında güvenli turizm uygulamasını başlatan Türkiye, geçen yıl yaklaşık 16 milyon ziyaretçiyi ağırladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca açıklanan verilere göre, Türkiye'ye 2020'de gelen yurt dışı ziyaretçi sayısı 2019'a göre yüzde 69 düşüşle 15 milyon 963 bin 997 oldu.

Türkiye'nin 2020'de elde ettiği turizm geliri bir önceki yıla göre yüzde 65 azaldı ve 12 milyar 59 milyon 320 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Kişi başı ortalama harcamanın yüzde 14,4 artışla 762 dolar olduğu belirlendi.

En çok ziyaretçi gönderen ülke 2 milyon 128 bin 758 kişi ile Rusya oldu. Rusya'yı 1 milyon 242 bin 961 kişi ile Bulgaristan, 1 milyon 118 bin 932 kişi ile Almanya takip etti. Almanya'yı sırasıyla Ukrayna, İngiltere, Gürcistan, Irak, İran, Fransa ve Hollanda izledi.

Türkiye'ye gelen ziyaretçilerin ülkeye giriş yaptıkları iller sıralamasında ise İstanbul ilk sırada yer aldı. İstanbul'u sırasıyla Antalya, Edirne, Muğla ve Artvin takip etti.

Türkiye'ye 2016-2020 arasındaki gelen ziyaretçi sayısı ile elde edilen turizm geliri ise şöyle:

YıllarZiyaretçi SayısıTurizm Geliri
2016 30 milyon 906 bin 68022 milyar 107 milyon 440 bin dolar
201737 milyon 969 bin 82426 milyar 283 milyon 656 bin dolar
201846 milyon 112 bin 59229 milyar 512 milyon 926 bin dolar
201951 milyon 747 bin 19934 milyar 520 milyon 332 bin dolar
202015 milyon 963 bin 99712 milyar 59 milyon 320 bin dolar

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ

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