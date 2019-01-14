Türkiye 2019'a Ekonomik Problemlerle Girmiştir"

İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, "Türkiye 2019'a biriktirdiği ekonomik problemlerle girmiştir. Üretim düşmekte ve ekonomik daralmaktadır. Bunun sonucunda da Türkiye için içerde ve dışarda olumsuz bir görüntü ortaya çıkmaktadır." dedi.

Tatlıoğlu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında Türkiye'nin ekonomik durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin ekonomisindeki daralmanın devam ettiğini belirten Tatlıoğlu, "Türkiye 2019'a biriktirdiği ekonomik problemlerle girmiştir. Üretim düşmekte ve ekonomi daralmaktadır. Bunun sonucunda da Türkiye için içerde ve dışarıda olumsuz bir görüntü ortaya çıkmaktadır." ifadesini kullandı.

Uluslararası kuruluşların Türkiye ekonomisine ilişkin 2019 yılı tahminlerini revize ettiğini vurgulayan Tatlıoğlu, "2019 yılında uluslararası alanda Türkiye için beklentiler bozulmaya devam ediyor. Dünya Bankası yayınladığı raporda daha önce yüzde 4 olarak açıkladığı 2019 büyüme tahminini yüzde 1,6'ya düşürdü. Rapora göre Türkiye İran ve Arjantin'den sonra büyüme beklentisi en çok düşen ülkedir." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 75'e çıktığı" şeklindeki açıklamalarını anımsatan Tatlıoğlu, "Türkiye'de ihracatın ithalatı karşılama oranı 1994 yılında yüzde 77.8, 2001 yılında yüzde 75.7, 2009 yılında yüzde 72.5 ve 2018 yılında yüzde 75 seviyesinde gerçekleşti. Bu rakamlar kriz dönemlerinin rakamlarıdır. Sayın Cumhurbaşkanı bu açıklama ile 2019 yılının kriz yılı olduğunu da ilan etmiş bulunuyor." diye konuştu.

Türk ekonomisinin bir çıkış yakalamak zorunda olduğunu vurgulayan Tatlıoğlu, parlamentonun arkasında duracağı orta vadeli bir planın hazırlanması gerektiğini söyledi.

Tatlıoğlu, bir soru üzerine yerel seçimlerde HDP ile bir ittifak yapmalarının asla söz konusu olmadığını söyledi.

Kaynak: AA