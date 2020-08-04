Türkiye, 2019-2020 fındık ihracat sezonunu 2 milyar 226 milyon dolar ile kapattı Türkiye, 2019-2020 sezonunda fındık ihracatından 2 milyar 226 milyon dolar döviz girdisi sağladı.

Türkiye, 2019-2020 sezonunda fındık ihracatından 2 milyar 226 milyon dolar döviz girdisi sağladı.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nden (KFMİB) yapılan açıklamaya göre, 2010-2020 fındık ihracat sezonu kapandı. Buna göre Türkiye sezonu 331 bin 65 ton iç fındık ihracatı ve 2 milyar 226 milyon dolar döviz girdisi ile kapattı.

Türkiye 2018-2019 fındık ihracat sezonunda 263 bin 820 ton iç fındık ihracatı karşılığında 1 milyar 544 milyon dolar döviz girdisi elde etmişti.

(Metin Akyürek/İHA)

Kaynak: İHA