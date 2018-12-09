Türkiye 2018 Güzeli Şevval Şahin, Miss World Yarışmasında İlk 30'a Giremedi
Çin'de dün düzenlenen 'Miss World' güzellik yarışmasının kazananı belli oldu. 118 genç kadın arasından 26 yaşındaki Meksikalı Vanessa Ponce de Leon birinci seçildi. Miss Turkey 2018 birinci güzeli Şevval Şahin ise ilk 30'a giremedi.
Çin'de dün düzenlenen 'Miss World' güzellik yarışmasında ipi, Meksikalı güzel Vanessa Ponce de Leon göğüsledi. Uluslararası İşletme bölümünden mezun olan 26 yaşındaki güzel, Ulusal Gençlik Enstitüsü'nün sözcüsü olmasının yanı sıra modellik ve sunuculuk yapıyor.
İLK 30'DA YER ALAMADI
Miss Turkey 2018 birinci güzeli Şevval Şahin, Miss World'de Türkiye'yi temsil etti. Şahin ilk 30 güzel arasında yer alamadı.
"ÇOK GÜZEL DUYGULAR İÇİNDEYİM" PAYLAŞIMINI YAPTI
Şahin yarışma öncesi yaptığı Instagram paylaşımında "Çok güzel duygular içindeyim. Bütün gün mutluluktan hepimiz ağladık haha. Burada olmak çok güzel ve bu akşam en çok anın tadını çıkaracağım" demişti.
RAKİBİNİ TEBRİK ETTİ
Yarışma sonrasında birinci güzel Vanessa Ponce de Leon ile fotoğrafını sosyal medyada paylaşan Şahin, rakibini kutladı.
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DUNYALAR GUZELI BU KIZ BIDE BIZIM CIRKIN ŞEVVALE BAKIN ADALET YERINI BULDU ISTEEECevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Birinci seçilende kertenkeleye benziyorCevap Yaz 2 6 Yayından Kaldır
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Belki 2018 Türkiye çirkinler birincisini seçmiş lerCevap Yaz 9 Yayından Kaldır
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torpille adam kayırmayla bir yere kadarCevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır
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Yazan günü fatih rahmet film film destek bu yCevap Yaz 3 Yayından Kaldır