Türkiye 2018'de Yüzde 4 Büyüyecek"

LONDRA (AA) – Merkezi ABD'de bulunan uluslararası yatırım bankası Goldman Sachs, Türkiye ekonomisinin 2018 yılında yüzde 4 seviyesinde büyüme kaydetmesinin beklendiğini bildirdi.

Bankadan Türkiye'nin son büyüme verilerine ilişkin yapılan yazılı değerlendirmede Türkiye'nin geçen yılın üçüncü ve dördüncü çeyreğindeki ekonomik büyümesinin bankanın tahminlerinin üzerinde gerçekleştiği belirtildi.

Türkiye'nin geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 6,1 olan beklenti karşısında yüzde 11,3, son çeyrekte ise yüzde 6,7 olan beklenti karşısında yüzde 7,3 seviyesinde büyüme kaydettiği belirtildi.

Açıklamada, Türkiye'nin geçen yılın tamamında yüzde 7,4 büyümesinin bir önceki yıla kıyasla dikkate değer seviyede yüksek olduğu vurgulanırken beklentilerle uyumlu şekilde 2018'de yüzde 4 seviyesinde büyüme kaydetmesinin beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, büyümenin iç talebin itici gücüyle gerçekleştiğinin de altı çizildi ve geçen yılın üçüncü çeyreğinde Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın yüzde 6,1'i seviyesinde olan cari açığın, son çeyrekte yüzde 7,0 seviyesine yükseldiği hatırlatıldı.