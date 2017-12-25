Türkiye, 2017'de En Çok...

Kültür, sanat ve eğlencenin buluşma noktası D&R, 2017 yılının en çok satan kitap, müzik, film ve oyun listesini açıkladı. Buna göre yerli müzikte Tarkan'ın "10" albümü birinci olurken yabancı albüm kategorisinde ise Haris Alexiou'nun"Haris Alexiou 25.Yıl Özel"albümü en çok dinlenenler listesinde birinci sırada yer aldı. Kitap kategorisinde de Zülfü Livaneli'nin kaleme aldığı "Huzursuzluk", 2017 yılının en çok satan kitabı oldu. En çok satılan DVD ise "Ebru Şallı ile 4 Haftada Süper Yaz" oldu. DVD film kategorisinde de Şahan Gökbakar'ın Recep İvedik 5 filmi zirvenin sahibi oldu.



İLGİLİ HABER 2018 siber güvenlik öngörüleri



Oyun konsolunda Sony PS4, oyunda ise FIFA 18, en çok oynanan oyun olarak listede birinci olarak yer aldı. Lifestyle ürünler kategorisinde de gençler en çok Scrabble, Tabu XL ve Uno ile oynadılar. Kız çocukları D&R mağazalarında en çok LOL bebek ararken, erkek çocuklar tercihlerini Lego'dan yana kullandı. Play Doh oyun hamuru ise çocukların cinsiyet ayırt etmeden en çok ilgi gösterdiği ürün olarak dikkat çekti.



Kitaptan filme, oyundan teknolojiye kadar binlerce ürün çeşidi ile D&R, 2018 yılında da kültür, sanat ve eğlencenin değişmeyen adresi olmaya devam edecek.







D&R 2017 verilene göre yılın en çok satanları;



İLGİLİ HABER Google'da taşlar yerinden oynadı



Yerli Albüm



