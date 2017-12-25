Türkiye, 2017'de En Çok...
Türkiye, 2017'de en çok Tarkan dinledi, Huzursuzluk okudu ve FIFA 18 oynadı!
Kültür, sanat ve eğlencenin buluşma noktası D&R, 2017 yılının en çok satan kitap, müzik, film ve oyun listesini açıkladı. Buna göre yerli müzikte Tarkan'ın "10" albümü birinci olurken yabancı albüm kategorisinde ise Haris Alexiou'nun"Haris Alexiou 25.Yıl Özel"albümü en çok dinlenenler listesinde birinci sırada yer aldı. Kitap kategorisinde de Zülfü Livaneli'nin kaleme aldığı "Huzursuzluk", 2017 yılının en çok satan kitabı oldu. En çok satılan DVD ise "Ebru Şallı ile 4 Haftada Süper Yaz" oldu. DVD film kategorisinde de Şahan Gökbakar'ın Recep İvedik 5 filmi zirvenin sahibi oldu.
Oyun konsolunda Sony PS4, oyunda ise FIFA 18, en çok oynanan oyun olarak listede birinci olarak yer aldı. Lifestyle ürünler kategorisinde de gençler en çok Scrabble, Tabu XL ve Uno ile oynadılar. Kız çocukları D&R mağazalarında en çok LOL bebek ararken, erkek çocuklar tercihlerini Lego'dan yana kullandı. Play Doh oyun hamuru ise çocukların cinsiyet ayırt etmeden en çok ilgi gösterdiği ürün olarak dikkat çekti.
Kitaptan filme, oyundan teknolojiye kadar binlerce ürün çeşidi ile D&R, 2018 yılında da kültür, sanat ve eğlencenin değişmeyen adresi olmaya devam edecek.
D&R 2017 verilene göre yılın en çok satanları;
Yerli Albüm
10 (Tarkan)
Biraz Pop Biraz Sezen (Sezen Aksu)
Sonra Dersin Ki (Koray Avcı)
Harun Kolçak (Çeyrek Asır)
Altın Düetler (Erol Evgin )
Yabancı Albüm
Haris Alexıou 25.Yıl Özel (Haris Alexiou)
Lost On You (LP )
Divide (EdSheeran)
CryBaby (Maline Martinez)
Backto Black (AmyWinehouse)
Film
Ebru Şallı ile 4 Haftada Süper Yaz (Ebru Şallı )
Recep İvedik 5 (Şahan Gökbakar)
Moana(RonClements,John Musker)
Olanlar Oldu (Tuvana Türkay)
Görümce (Kıvanç Baruönü)
Kitap
Huzursuzluk (Zülfü Livaneli)
Hayvanlardan Tanrılara- Sapiens (YuvalHarari)
Sen On Yedi Yaşımsın (Miraç Çağrı Aktaş)
Başlangıç (Dan Brown)
Kürk Mantolu Madonna (Sabahattin Ali)
Oyun (Konsol)
Sony PS4 1TB Pro
Sony PS4 1TB D + Dri + UncColl
PS4 500GB Horizon + Driveclub + Ratch, Siyah
PS4 1TB D + Uncharted Col + The Last Of Us
Playstation VR
Oyun (PC)
FIFA 18
Mafia 3
GTA V
Call Of Duty Infinite Warfare
Uncharted: Kayıp Miras