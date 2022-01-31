Türkiye 20 Yaş Altı Salon Atletizm Şampiyonası, İstanbul'da yapılacak - Haberler Spor
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Türkiye 20 Yaş Altı Salon Atletizm Şampiyonası, İstanbul'da yapılacak

AA, Muhammed Boztepe - Spor
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Türkiye 20 Yaş Altı Salon Atletizm Şampiyonası, İstanbul'da yapılacak

Yeşenen yoğun kar yağışı geçen hafta nedeniyle ertelenen Turkcell Türkiye 20 Yaş Altı Salon Atletizm Şampiyonası, 2-3 Şubat'ta İstanbul'da düzenlenecek.

İSTANBUL (AA) - Yeşenen yoğun kar yağışı geçen hafta nedeniyle ertelenen Turkcell Türkiye 20 Yaş Altı Salon Atletizm Şampiyonası, 2-3 Şubat'ta İstanbul'da düzenlenecek.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilecek organizasyonda 20 yaş altı grubunda salon Türkiye şampiyonları ve Balkan 20 Yaş Altı Salon Şampiyonası için milli takım kadrosu belirlenecek.

İki gün sürecek şampiyonada 600 genç atlet mücadele edecek. Organizasyonda, 60 metre, 200 metre, 400 metre, 800 metre, 1500 metre, 3000 metre, 60 metre engelli, yüksek atlama, sırıkla atlama, uzun atlama, üç adım atlama, gülle atma, heptatlon (erkekler) ve pentatlon (kadınlar) yarışmaları yapılacak.

AA / Muhammed Boztepe - Spor

İstanbul, Atletizm, Türkiye, kar, Spor, Haber

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