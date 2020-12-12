Türkiye 2'ncisi olan öğrencilere çeşitli kurumlardan hediye
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Türkiye 2'ncisi olan öğrencilere çeşitli kurumlardan hediye

12.12.2020 11:14 | Son Güncelleme: 12.12.2020 11:18
Türkiye 2'ncisi olan öğrencilere çeşitli kurumlardan hediye

TÜBİTAK 2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında Türkiye 2'incisi olan Adıyaman Anadolu İmam Hatip Fen ve Sosyal Bilimler Proje Ortaokulu öğrencilerine çeşitli kurum ve kuruluşlar hediye verdi.

TÜBİTAK 2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında Türkiye 2'incisi olan Adıyaman Anadolu İmam Hatip Fen ve Sosyal Bilimler Proje Ortaokulu öğrencilerine çeşitli kurum ve kuruluşlar hediye verdi.

Okulun Coğrafya öğretmeni Mehmet Özçelik danışmanlığında 7/ C sınıfı öğrencileri Ahmet Özçelik ve Mustafa Güneş tarafından hazırlanan "Sağlıklı Bir Yaşam İçin Doğru Gübreleme" adlı proje Türkiye 2'incisi oldu.

2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Final yarışmalarına 54 ilden 130 farklı okuldan 180 proje ile toplam 281 proje sahibi öğrenci katıldı. Yarışlarda 10 proje birincilik, 20 proje ikincilik, 30 proje ise üçüncülük aldı.

Türkiye finallerinde Türkiye ikinciliği derecesini elde eden Adıyaman Anadolu İmam Hatip Fen ve Sosyal Bilimler Proje Ortaokulu öğrencileri bu güne kadar lise ve ortaokul seviyesinde Adıyaman'ın kazandığı en yüksek derecenin sahibi oldu.

Derece yapan öğrenciler Okul Müdürü Gaffari İzci, idareci ve öğretmenler ile İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz'ü ziyaret etti. Ahmet Alagöz, derece yapan öğrdencilere robotik kodlama takımı hediye ederken, öğretmenlere ise çeşitli hediyeler verdi.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise kendisini ziyaret eden öğrencilere bisiklet hediye etti. Öğrencilere okul ise tablet hediye etti.

Okul Müdürü Gaffari İzci, "Öğrencilerimiz bu başarıları ile geleceğin bilim insanları olma yolunda önemli bir adım atmışlardır. Proje İmam Hatip ortaokulu olarak öğrencilerimizin daha bir çok başarıya imza atacaklarına inancımız tamdır. Ahlaki misyonun yanında bilime sunduğu katkılardan dolayı İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin bu başarılarından dolayı son derece gururluyuz" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Türkiye 2'ncisi olan öğrencilere çeşitli kurumlardan hediye
Türkiye 2'ncisi olan öğrencilere çeşitli kurumlardan hediye

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

TÜBİTAK Proje Yarışmasında Türkiye birincisi olan öğrenciler ödüllendirildi
TÜBİTAK Proje Yarışmasında Türkiye birincisi olan öğrenciler ödüllendirildi
Pamukkale Belediyesinden çeşitli borcu olan vatandaşlara yapılandırma imkanı
Pamukkale Belediyesinden çeşitli borcu olan vatandaşlara yapılandırma imkanı
Emekli banka müdürünün seramikleri öğrencilere burs oluyor
Emekli banka müdürünün seramikleri öğrencilere burs oluyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Ziya Selçuk Ruhsar Pekcan Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yıldız Tilbe Defne Samyeli Haluk Bilginer Sermiyan Midyat
Spor Cüneyt Çakır Ali Palabıyık Sergen Yalçın Mauricio Lemos Enner Valencia
Tüm Haberler Kız Ateş İlaç Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türkiye 2'ncisi olan öğrencilere çeşitli kurumlardan hediye - Adıyaman
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 11:39:21. #1.14#
title