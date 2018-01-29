Türkiye 2 -3 Arnavutluk maçının özeti / Milli maç sonucu ve maçın özeti

Milli maçın özeti burada. Türkiye Arnavutluk maçı özeti. 13 Kasım Pazartesi Türkiye Arnavutluk maçı özeti ve golleri. Türkiye A Milli Takımımız bu akşam hazırlık maçında Antalya Stadı''nda Arnavutluk ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin maç özeti görüntülerini izlemek için ilgili bağlantıları haberimizde bulabilirsiniz. Türkiye Arnavutluk maçı ve dünya futbolundan son dakika gelişmeler daima haberler.com adresinde. Maç özetini izlemek için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.

TÜRKİYE ARNAVUTLUK MAÇ ÖZETİ

Türkiye bu akşam hazırlık karşılaşmasında Arnavutluk ile mücadele edecek. İlk hazırlık maçında Romanya''ya mağlup olan millilerimiz ikinci hazırlık maçında Arnavutluk karşısında iyi bir prova yapmak istiyor. İşte Türkiye Arnavutluk maçı muhtemel 11''leri ve yayınlanacağı kanal...

TÜRKİYE ARNAVUTLUK MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Bugün Antalya Stadı''nda oynanacak mücadele TSİ 20.30''da başlayacak ve FOX TV''den canlı yayınlanacak.

Mücadelede, Bulgaristan Futbol Federasyonu''ndan Georgi Nikolov Kabakov düdük çalacak. Kabakov''un yardımcılıklarını Martin Veselinov Margaritov ile Martin Emilov Venev yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Halil Umut Meler olacak.

MUHTEMEL 11''LER

Türkiye: Volkan, Ozan, Erol, Uğur, İsmail, Okay, Emre Akbaba, Yunus, Deniz, Kenan, Enes

Arnavutluk: Berisha, Hysaj, Mavraj, Veseli, Balliu, Basha, Abrashi, Ajdarevic, Ramadani, Grezda, Sadiku

KENAN''A BİR ŞANS DAHA

Romanya dönüşünde evlilik işlemlerini halletmek adına 1 gün özel izin alan Kenan Karaman''ın da Antalya''da devam eden kampa katıldığı öğrenildi. Hannover 96 forması giyen başarılı hücum oyuncusunun ilk maçta olduğu Lucescu''dan şans bulacağı da gelen haberler arasında.

OKAN KOCUK ÇOK MUTLU

İstanbulspor formasıyla gösterdiği başarılı performansın ardından teknik direktör Mircea Lucescu tarafından Ay-Yıldızlı takıma davet edilen genç kaleci Okan Kocuk, kariyerinin en mutlu günlerini yaşıyor. 22 yaşındaki eldiven, "Hep hayalini kurduğum yerdeyim. Ama önemli olan bunun sürekli olması. Bunun için elimden geleni yapmaya devam edeceğim" dedi.

CIKALLESHI YEDEKTE BEKLEYECEK

Türkiye ile Arnavutluk yarın saat 20.30''da Antalya Stadı''nda karşılaşacak. Milliler''in rakibi Arnavutluk''ta Süper Lig''de forma giyen tek bir isim var. O da Başakşehir''den kiralık olarak Osmanlıspor''un yolunu tutan Sokol Cikalleshi. Sakatlığı nedeniyle son maçlarda oynayamayan başarılı forvetin Ay-Yıldızlılar karşısında yedek soyunması bekleniyor.

ARNAVUTLUK İLE 10 MAÇ

Türk Milli Takımı, 94 yıllık tarihinde şimdiye dek Arnavutluk ile 9 maç yaparken, bunlardan 4''ünü kazandı. Rakibine 3 maçta yenilen milliler, 2 kez de eşitliği bozamadı. Arnavutluk ile şimdiye dek 6 resmi, 3 de özel maç yapan Ay-Yıldızlılar, 5''i Türkiye''de, 4''ü de deplasmanda yaptığı toplam 9 maçta 8 gol atarken, kalesinde ise 11 gol gördü. İki takımın son maçı 2005''te oynandı ve milliler, rakibini tek golle geçmeyi başardı.

TÜRKİYE ADAY KADRO

A Milli Futbol Takımı''nın aday kadrosunda bulunan futbolcular şunlar:

Harun Tekin, Barış Yardımcı (Bursaspor), Okan Kocuk (İstanbulspor), Volkan Babacan (Medipol Başakşehir), Ozan Tufan, İsmail Köybaşı (Fenerbahçe), Çağlar Söyüncü (Freiburg), Erol Erdal Alkan (Dordrecht), Ömer Toprak (Borussia Dortmund), Serdar Aziz, Selçuk İnan (Galatasaray), Uğur Demirok, Yusuf Yazıcı, Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Atila Turan, Deniz Türüç (Kayserispor), Cengiz Ünder (Roma), Oğuzhan Özyakup, Cenk Tosun (Beşiktaş), Emre Akbaba (Aytemiz Alanyaspor), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Yunus Mallı (Wolfsburg), Kenan Karaman (Hannover 96), Enes Ünal (Levante).